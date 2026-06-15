Puro Deporte

Despiden al primer técnico del Mundial 2026

El mal resultado en el debut provocó la salida del entrenador, quien tenía cinco meses en el cargo

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Por Milton Montenegro
Despedido el tecnico de Tunez
Sabri Lamouchi solo dirigió el primer partido del Mundial 2026 con Túnez. (Cuenta X de Daily Mail/Cuenta X de Daily Mail)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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