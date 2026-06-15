Despiden al primer técnico del Mundial 2026

El Mundial 2026 no ha superado las primeras jornadas de los grupos, y ya fue despedido el primer entrenador. Los diferentes medios internacionales informaron que Sabri Lamouchi dejó de ser el técnico de Túnez.

“La Federación Tunecina de Fútbol decidió despedir al técnico Sabri Lamouchi, horas después de que su selección fuera goleada por Suecia 5-1 en el partido de la primera jornada del grupo F que se disputó en Monterrey (México)“, informó el diario Marca de España.

Lamouchi, quien llegó al cargo en enero del 2026 en sustitución de Sami Trabelsi, también despedido tras la eliminación en la Copa África, dirigió a los Leones de Cartago en tan solo cinco partidos, con un balance de una victoria (1-0 ante Haití), un empate y tres derrotas.

El técnico admitió la mala imagen que dio su equipo en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Suecia.

“Ha sido una derrota difícil, dolorosa. Empezar la competición con una derrota tan dura es realmente difícil”, dijo.

“Cometimos demasiados errores, y esto es algo que no podemos hacer. Nos estamos disparando en el pie, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos”, indicó.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Tunisia have SACKED head coach Sabri Lamouchi following their 5-1 defeat to Sweden. 🇹🇳👋



Lamouchi becomes the first manager to lose his job at the 2026 World Cup, with Tunisia acting swiftly after their heavy loss.



(Source: @Romain_Molina) pic.twitter.com/l63EI0zi0I — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 15, 2026

Marca añadió que los medios del país norteafricano señalan que los directivos tunecinos se reunieron de urgencia en el hotel de concentración y decidieron por unanimidad rescindir el contrato del técnico, quien no contaba con el respaldo de parte de la plantilla.

Su sustituto para los dos próximos partidos del Mundial, el sábado 20 de junio contra Japón, también en Monterrey, y frente a Países Bajos, cinco días después en Kansas City, podría ser Mondher Kebaier, quien ya se encuentra en Monterrey como director técnico de la Federación Tunecina de Fútbol, dado que el asistente de Lamouchi, la estrella norteafricana Wahib Khazri, capitán del equipo en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, no cuenta con los certificados de formación necesarios.

Diario La Tercera de Chile, destacó que la radio local Mosaique FM informó que los dirigentes mantuvieron una reunión de emergencia después del estreno en Monterrey.

Lamouchi había sido nombrado seleccionador el 14 de enero, tras la salida de Sami Trabelsi.

Su antecesor fue cesado luego de la eliminación de Túnez ante Mali en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.