Pese al fracaso mundialista, director de Selecciones de Costa Rica se salva (por ahora)

Aunque es una de las figuras más señaladas por el fracaso de la Selección de Costa Rica camino a la Copa del Mundo 2026, el director de Selecciones Nacionales, Ignacio Hierro, todavía se mantiene en su puesto, después de la reunión que sostuvo este miércoles por la mañana el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Pese a que Hierro no cuenta con buen ambiente dentro del Ejecutivo, su salida todavía no se confirma debido a que los dirigentes están haciendo un análisis amplio que vaya más allá del resultado de la Selección Mayor. No obstante, a nivel dirigencial sigue fuerte la idea de que pronto se dé un cambio en el puesto que actualmente ocupa Hierro.

De momento, la continuidad del mexicano sigue cuestionada y no se puede confirmar que para 2026 siga en el puesto. En la FCRF también quieren ver cómo evolucionan proyectos que Ignacio Hierro tiene como responsabilidad; entre ellos, elaborar el perfil del nuevo entrenador y planificar la eliminatoria femenina, entre otros.

“Continúa el análisis de los diferentes procesos en la Federación Costarricense de Fútbol, uno de esos procesos es el del director deportivo. El Comité Ejecutivo quiere escuchar a Ignacio sobre diferentes responsabilidades que tiene a cargo de acuerdo a su puesto, entonces todo sigue en análisis”, dijo Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol.

El primero en salir de la Selección de Costa Rica luego de no conseguir el boleto al mundial fue el entrenador mexicano, Miguel Herrera, quien llegó en enero pasado y estuvo a cargo del combinado patrio hasta la semana pasada, cuando el Comité Ejecutivo acordó separarlo del puesto.

En el caso de Ignacio Hierro, el azteca fue nombrado como director de selecciones el diciembre del 2024, cuando estuvo participando por el puesto con el exgerente deportivo del Saprissa, Ángel Catalina.