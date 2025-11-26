Fútbol

Pese al fracaso mundialista, director de Selecciones de Costa Rica se salva (por ahora)

Comité Ejecutivo de la Fedefútbol analiza los pasos a seguir luego de que la Selección de Costa Rica perdiera la clasificación a la Copa del Mundo 2026

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Miguel El Piojo Herrera, llegando al Melico Salazar
Ignacio Hierro nombró a Miguel Herrera como seleccionador de Costa Rica en enero pasado. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaCopa del Mundo 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.