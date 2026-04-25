Periodistas de Teletica Deportes abren el debate: ¿Está Óscar Ramírez por encima de Alajuelense?

La conversación sobre la continuidad de Óscar Ramírez generó comentarios en redes sociales.

El programa de TDMás y Teletica Deportes, Estadio TDMás, abrió un debate sobre Liga Deportiva Alajuelense y su entrenador, Óscar Ramírez.

Los panelistas del espacio —Andrés González, Christian Sandoval, Juan Carlos Solano, Josué Quesada y Gustavo López— entablaron una discusión sobre por qué la Liga no define quién liderará su proyecto deportivo el próximo torneo, ya que se desconoce si continuará Óscar Ramírez.

Ante esto, los comunicadores cuestionaron si en la Liga es más importante la figura de Ramírez que la propia institución, debido a la falta de una respuesta del técnico sobre su continuidad.

“Para mí, no se atreven a decírselo”, dijo Juan Carlos Solano, quien se refiere a que en la Liga no le preguntan al DT qué sucederá.

Ante esto, Andrés González añadió: “Si la Liga queda eliminada el domingo, el próximo campeonato nacional arranca la primera semana de agosto”.

Después, Christian Sandoval manifestó: “Entonces estamos empezando mal, porque si la Liga va a durar 15 días para que Óscar Ramírez defina o no si se queda, creo que un equipo de la investidura, del traje de la Liga, ya tiene que estar planificando lo que va a pasar”.

El periodista Andrés González intervino y puso sobre la mesa un escenario: “¿Qué pasa si Óscar Ramírez se va de vacaciones una semana, como los demás, y luego dice ‘me quedo’?”.

A lo que Gustavo López fue más allá e hizo un llamado a la junta directiva: “Ahí se tiene que plantar la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense, se tiene que plantar (...). Nadie está por encima de la institución, nadie”.

Sandoval volvió a tomar la palabra y destacó que, para él, la temporada 2026-2027 ya debe trabajarse, sobre todo teniendo en cuenta que el periodo de vacaciones es muy corto.