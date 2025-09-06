Periodista tico fue expulsado de Nicaragua por publicación que hizo contra Daniel Ortega hace 12 años

Adrián Quirós se hizo una fotografía en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

El periodista costarricense Adrián Quirós Araya fue detenido por parte de autoridades nicaragüenses el viernes 5 de setiembre. Él se dirigía a cubrir el juego que tuvo la Selección Nacional contra los pinoleros a las 8 p. m., el cual terminó 1 a 1.

Según una nota del diario La Prensa de Nicaragua, el tico hacía sus trámites para pasar la frontera; no obstante, cuando llegó la hora de hablar con las autoridades nicaragüenses, sufrió el decomiso de su pasaporte y, además, un interrogatorio.

El motivo por el que lo expulsaron de territorio nicaragüense, según dijo el comunicador en sus redes sociales, fue que le enseñaron una publicación que había hecho hace más de una década contra Daniel Ortega, presidente del país.

“Al final me sacaron una supuesta publicación de hace 12 años donde criticaba al mandatario Daniel Ortega y, por supuesto, con ese argumento me expulsaron de su territorio, dejándome desamparado y separado de mi grupo”, publicó.

Quirós Araya confesó que él nunca había vivido una situación así.

“Nunca me había sentido con tanta impotencia y desamparo como esta mañana (ayer) en la frontera Costa Rica - Nicaragua”, manifestó.

Según el comunicador, otro nacional pasó por una situación muy similar, por lo que se apoyaron en el trayecto de regreso a San José.

Quirós tiene experiencia como periodista de radio Columbia en San Carlos, y ha participado en coberturas de fútbol y vueltas ciclísticas, entre otras.

Esta situación se suma a la que se reportó el día de ayer, en la que aproximadamente 400 costarricenses que se dirigían al partido no pudieron pasar la frontera hasta que se acercó la hora del duelo.

De hecho, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) envió una queja formal a Concacaf por los inconvenientes que se presentaron con los seguidores, debido a que muchos también entraron tarde al duelo, esto porque tampoco los dejaban entrar al estadio.