Periodista panameño ‘Chepe Bomba’ se le va con todo a Fernando Batista, nuevo técnico de Costa Rica

José Miguel Domínguez, “Chepe Bomba”, polémico periodista panameño, no se anduvo con rodeos al confesar que no cree que la Selección de Costa Rica logre levantar su rendimiento de la mano del argentino Fernando Batista.

Domínguez explicó, ante consulta de La Nación, que la fórmula del “Bocha” es conocida en el país y que ya se demostró en el pasado que no funcionó, pues anteriormente estuvieron otros argentinos como Claudio Vivas y Gustavo Alfaro.

“Batista no es un ‘wow’. Es un director técnico normal que no pudo siquiera meter a Venezuela al Mundial. Costa Rica sale de una y entra en otra. Fue una mala elección con Miguel Herrera y ahora se repiten errores del pasado: Claudio Vivas, Gustavo Alfaro… otro argentino más”, sentenció.

Para Domínguez, quien debía asumir el equipo patrio era el español Robert Moreno.

“No creo que Batista logre recomponer el accionar tico. Moreno, considero, habría aportado algo distinto. Ese método europeo es el que necesita Costa Rica”, afirmó.

“Chepe Bomba” suele estar muy pendiente del fútbol costarricense.