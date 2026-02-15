Periodista europeo especialista en fichajes confirma que la Selección de Costa Rica apunta a este entrenador

Roberto Moreno fue asistente técnico de Luis Enrique en la selección de España.

El periodista italiano Matteo Moretto, especialista en el mercado de fichajes del fútbol europeo, aseguró este domingo una información que La Nación dio a conocer el viernes anterior: Roberto Moreno, entrenador español, es el favorito para asumir el banquillo de la Selección de Costa Rica.

Según Moretto, la gran ventaja que tiene el español es su perfil y formación europea.

Robert Moreno es uno de los nombres mejor posicionados para asumir la selección de Costa Rica.



La Federación quiere un perfil europeo, con experiencia en alto nivel y capacidad de estructurar proyecto, y su candidatura está muy bien valorada. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 15, 2026

La Nación informó el viernes pasado que, junto a Moreno, la Federación también estaba valorando a Patrick Kluivert, de Países Bajos, como seleccionador, además del argentino Fernando Batista.

No obstante, Moreno genera consenso entre varios integrantes del Comité Ejecutivo, por lo que se está dando prioridad a la negociación con el español.

Roberto Moreno es recordado por tomar las riendas de la selección de España en 2019, cuando Luis Enrique Martínez (hoy entrenador del PSG) no pudo continuar en el cargo por problemas personales.

Moreno, hasta ese momento, fue el segundo de Martínez y lo acompañó en aventuras exitosas en clubes como el AS Roma, de Italia, o el Barcelona, de España.

Sin embargo, cuando Luis Enrique se interesó en volver a su puesto como seleccionador español, entró en una polémica con Moreno y, al final, hubo un enfrentamiento entre ambos.

Después de su salida de la selección, el entrenador dirigió al AS Mónaco, de Francia; al Granada, de España; y luego tuvo un paso por el Sochi, de Rusia.

En el fútbol ruso tuvo un enfrentamiento con un directivo del club que lo acusó de usar ChatGPT para dirigir al equipo, pero esto fue desmentido por el propio Moreno.

El timonel manifestó que solamente utilizó la herramienta para traducir el idioma ruso.

Se tiene previsto que en los próximos días personeros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol se reúnan con Moreno y Kluivert para escuchar su plan de desarrollo del cuadro costarricense.