Periodista de Tigo Sports demuestra sus ‘pasos prohibidos’ al bailar con un ‘toro’

¿Qué opinan de esos pasos? 😜 pic.twitter.com/H5s0waA9Wt — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 2, 2025

El periodista de Tigo Sports, Alonso García, demostró su versatilidad e ingenio para sostener la transmisión previa al partido entre San Carlos y Pérez Zeledón, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2025.

La densa neblina en los alrededores del estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada, impidió la realización del encuentro, programado para este lunes 1.º de setiembre a las 7 p. m., y que finalmente fue reprogramado para el martes 2 de setiembre a las 3 p. m.

García conversó con jugadores y aficionados mientras se resolvía si el partido se disputaría esa misma noche o si se trasladaría al día siguiente.

En un momento, el joven periodista de Tigo Sports entrevistó a la persona que representa al “Toro”, mascota de San Carlos, y lo invitó a bailar.

Como era de esperarse, el “Toro” también lo animó a hacerlo, por lo que Alonso García no tuvo más remedio que mostrar “sus pasos prohibidos”.

Aunque el comunicador asegura que se la jugó en la pista, sus compañeros no quedaron del todo convencidos. Sin embargo, sin duda se le debe reconocer su buen humor y perseverancia para mantener a los televidentes atentos a la transmisión.

“Es la primera vez que entrevisto y bailo con un toro”, confesó García entre risas.