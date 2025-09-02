Juego San Carlos vs. Pérez Zeledón se retrasa por situación climática que impide uso del VAR

La densa neblina no permite la visibilidad en el estadio Carlos Ugalde, de Ciudad Quesada, donde debe jugarse el partido San Carlos vs. Pérez Zeledón.

El partido entre San Carlos y Pérez Zeledon, que se debe realizar este lunes 1.º de setiembre a partir de las 7 p. m., en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, sufrió un retraso en el arranque del compromiso.

Una situación climática muy recurrente en Ciudad Quesada, en San Carlos, es el motivo por el cual el compromiso arrancará a eso de las 7:40 p. m., si las condiciones lo permiten, según indicó la árbitra Marianela Araya.

Una neblina que impide no solo la visión de los jueces en el campo de juego, sino también la utilización del VAR, es el motivo por que el último partido de la sexta fecha quedó en vilo y a la espera de que mejoren las condiciones.