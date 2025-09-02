Fútbol

Juego San Carlos vs. Pérez Zeledón se retrasa por situación climática que impide uso del VAR

El compromiso entre San Carlos y Ciudad Quesada está en vilo

Por Juan Diego Villarreal
San Carlos vs. Pérez Zeledón Torneo Apertura 2025 Estadio Carlos Ugalde Neblina 1 de setiembre del 2025 Cortesía: San Carlos
La densa neblina no permite la visibilidad en el estadio Carlos Ugalde, de Ciudad Quesada, donde debe jugarse el partido San Carlos vs. Pérez Zeledón. (La Nación/Cortesía: San Carlos)







