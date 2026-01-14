Pérez Zeledón golpea la ilusión de Paté Centeno y San Carlos

El Municipal de Pérez Zeledón le dio un golpe fuerte a San Carlos en el inicio del Clausura 2026. Los generaleños ganaron 3 a 1 a los norteños, en un juego que comenzaron perdiendo 1 a 0.

El cuadro dirigido por Wálter Paté Centeno consiguió sorprender en el inicio del compromiso disputado en el Valle de El General con una jugada de transición rápida comandada por Allen Guevara. El exjugador de Cartaginés tomó el esférico en terreno propio, lo llevó hasta la zona rival y asistió a Jeikell Venegas para que el artillero definiera.

La acción dio la impresión de que San Carlos tenía el partido bajo control, además antes de esto se vio a unos Toros del Norte dominando el esférico y jugando con intensidad por las bandas.

No obstante, minutos después de la celebración de los dirigidos por el Paté llegó un golpe directo a la ilusión sancarleña. El empate de Pérez Zeledón se trajo abajo la poca confianza desarrollada por el equipo que terminó en el último puesto.

Pérez Zeledón logró igualar por medio del juego directo. Máximo Pereira, nuevo delantero de los Guerreros del Sur, anotó al cerrar al primer palo un centro que llegó desde sector izquierdo.

La diana causó una reacción fuerte en Wálter Centeno, el timonel volvió a ver con cara de pocos amigos a su banquillo. Para los sancarleños cada punto es necesario en la lucha por cazar a Guadalupe o Sporting para dejar el último puesto de la general, el cual ocupan con 13 unidades.

El tanto golpeó tan fuerte a los Toros que en el minuto 29 nuevamente Pereira se hizo presente en el área rival para remontar el marcador. El artillero se impuso en las alturas y otra vez castigó con el juego aéreo.

Jefferson Rivera fue el encargado de marcar el 3 a 1 en el 56′ y con ese gol el partido se acabó.

Pérez Zeledón sostuvo su resultado por el resto del segundo tiempo, mientras San Carlos intentó reaccionar, aunque su juego se vio muy disminuido ante la expulsión de Jonathan McDonald. El artillero, luego de una revisión del VAR, vio la tarjeta roja por una entrada muy agresiva.

Pérez comienza el 2026 como cerró el 2025 con protagonismo y buscando los puestos de arriba; en el torneo anterior se quedó muy cerca de clasificar. Por su parte, San Carlos sigue entre sombras. El equipo de Paté no encuentra la ruta para al menos respirar y pensar en salir del sótano del campeonato nacional.