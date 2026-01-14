Este fue el primer gol de la Primera División en 2026

El primer gol del torneo nacional llegó en el juego entre Pérez Zeledón y San Carlos.

Un nuevo fichaje de los norteños como Jeikell Venegas fue el encargado de abrir el marcador, esto cuando cerró un contragolpe de San Carlos, el cual llevó en sus pies Allen Guevara.

El mediocampista tomó el esférico en terreno propio, condujo por varios metros y asistió a Venegas, quien definió frente a Bryan Segura.

Posteriormente, los generaleños le dieron vuelta al marcador. Al minuto 48, Pérez va ganándole a los Toros 2-1.

Acá la diana que inaugura la tabla de goleo: