Pentacampeón con Saprissa revela que Centroamérica le ‘perdió’ el miedo al Monstruo

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alexander Robinson marcó a Aarón Suárez, volante de Alajuelense, en el juego que los manudos le ganaron 1 a 0 a Antigua.

Alexander Robinson fue pentacampeón con el Saprissa, capitán del conjunto morado y hoy en el Antigua de Guatemala ve desde lejos cómo ha cambiado la percepción del Monstruo en Centroamérica.

Robinson primero aclaró que Saprissa a nivel histórico sigue siendo el club más ganador de Costa Rica y por ende de los más grandes del istmo, no obstante, ante los últimos resultados, en la región se ha mandado el mensaje que se le puede venir a competir al estadio Ricardo Saprissa, como lo hizo el Real Estelí en los últimos años y ahora el Motagua. Ambos planteles eliminaron al Monstruo en su casa.

“No voy a decir que Saprissa ha perdido peso ni nombre, porque sigue siendo el más grande de Centroamérica por historia, pero a nivel de resultados los equipos se la están creyendo, están viendo que se puede”, dijo.

El zaguero que disputó el partido contra Alajuelense en el que Antigua perdió 1 a 0, fue más allá y explicó que mentalmente hay un mensaje de que se puede venir a Costa Rica a sacar buenos resultados.

“La parte mental de los equipos centroamericanos ha cambiado y ahora se cree más. Ya no es así que se gana por el escudo”, añadió.

Robinson también reconoció que pese a este bache de nivel, en Costa Rica están las mejores condiciones para desarrollarse a nivel deportivo y en países como Guatemala, Panamá, entre otros, ven a los ticos como los ejemplos para desarrollar infraestructura o proyectos deportivos.

“No vamos a quitar la calidad y mejoría del fútbol tico. Ahora sí ha cambiado la mentalidad, insisto. Para mí ahí está la clave”, finalizó.

Alexander Robinson ganó con Saprissa el Invierno 2008, el Verano 2010, el Invierno 2014, el Clausura 2018 y el Clausura 2020.