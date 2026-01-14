Penal contra Saprissa: Analista arbitral aclara si estuvo bien señalado

William Mattus, central del juego entre Saprissa y Puntarenas, tuvo un primer tiempo intenso.

Greivin Porras, analista arbitral, fue claro en que el señalamiento de penal que hizo el central, William Mattus, en el juego entre Saprissa y Puntarenas FC, fue correcta.

En el cierre de la primera parte, Kliver Gómez buscó adentrarse en el área, pero recibió una falta de parte de Rachid Chirino, quien se barrió. Aunque la jugada causó muchas dudas y Mattus tuvo que recurrir al VAR, al final pitó la pena máxima.

“Es una acción muy fina, de verdad difícil, pero al final el jugador del Saprissa lo toca en el tobillo y eso es suficiente para señalar penal. Muy bien el VAR y el central para entender la indicación que le dan”, afirmó Porras.

El partido, al final del primer tiempo, está 1 a 0 a favor de Puntarenas.