¿Peligró la continuidad de Joel Campbell en Alajuelense? Joseph Joseph responde la incómoda pregunta

Jerarca de Alajuelense confesó que están felices con Joel Campbell, aunque en algún momento Óscar Ramírez tuvo dudas

Por Esteban Valverde
Joel Campbell marcó el segundo gol de Liga Deportiva Alajuelense en su visita a Liberia.
Joel Campbell es figura de Alajuelense en el torneo y uno de los líderes ofensivos. (Prena/Liga Deportiva Alajuelense)







