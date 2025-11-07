¿Peligró la continuidad de Joel Campbell en Alajuelense? Joseph Joseph responde la incómoda pregunta

Joel Campbell es figura de Alajuelense en el torneo y uno de los líderes ofensivos.

El presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, admitió en una entrevista que la permanencia de Joel Campbell en el club erizo estuvo en cuestionamiento previo a la presente temporada, esto por dudas de parte del actual cuerpo técnico liderado por Óscar Ramírez.

Joseph dio una entrevista A Tigo Sports donde agregó que la participación de Campbell en LDA ha sido buena y que hoy están muy contentos con lo que el futbolista aporta.

“Él hizo un gran primer año, al punto que con 32 años lo contrataron en primera división de Brasil, pero no le salieron las cosas bien allá y cuando volvió ya la planilla estaba armada, entonces le costó”, reflexionó.

Pese a esto, el jerarca no escondió que algún momento Óscar Ramírez no tenía claro si Joel estaba en sus planes.

“A ver... En algún momento el cuerpo técnico no estaba seguro de su continuidad, lograron hablar, se entendieron y sacamos una muy buena versión de Joel”, dijo.

Campbell ahora es titular indiscutible en la Liga, además de que este buen nivel y regularidad lo llevaron a ser tomado en cuenta por Miguel Herrera para el microciclo preparatorio de cara a los partidos eliminatorios contra Haití y Honduras, en los que Costa Rica deberá definir su boleto a la Copa del Mundo 2026.

Joseph Joseph recordó que la llegada de Campbell a la Liga generó muchos comentarios desde el día de su presentación.

“Desde la conferencia de prensa presentando a Campbell, yo sentí como a algunas personas tratando de bajarle el piso a la contratación. Se dijeron un montón de cosas que no son ciertas, como que gana $120 mil, que le dimos esto, lo otro. Yo creo que a todas luces es bueno tener a Campbell acá en Costa Rica”, profundizó.

“Estamos felices con él. Los cuestionamientos, los comentarios negativos vienen de afuera”, finalizó.

Joel Campbell llegó en junio del 2023 a la Liga Deportiva Alajuelense. En la pretemporada de julio de este año el propio gerente deportivo Carlos Vela admitió que el jugador había quedado debiendo con su rendimiento, pero finalmente le dieron otra oportunidad.