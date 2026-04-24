Fútbol

Pedro Navarro en medio del caos de la UCR: ‘Se quebró la ventana y yo solo gritaba: ¡Cuidado, se van a cortar!’

Pedro Navarro, analista arbitral de Teletica, explicó los momentos que vivió como funcionario durante la toma de la rectoría en la UCR

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Rectoria de la UCR
Pedro Navarro (der.) estuvo en la conversación que se dio entre el rector de la UCR, Carlos Araya, y los alumnos del centro educativo. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pedro NavarroUCRArbitrajeTeletica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.