Fútbol

Paulo Wanchope da su veredicto en la polémica de Alejandro Bran: ‘Hace tiempo vengo reportando la indisciplina’

Paulo Wanchope, histórico exjugador de Costa Rica, brindó su posición respecto a Alejandro Bran

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Por Esteban Valverde

Paulo César Wanchope, figura histórica del fútbol de Costa Rica, dio su veredicto en la cadena ESPN sobre la situación que afronta Alejandro Bran, mediocampista separado por Alajuelense y desconvocado de la Selección de Costa Rica por un tema disciplinario.








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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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