Paulo Wanchope da su veredicto en la polémica de Alejandro Bran: ‘Hace tiempo vengo reportando la indisciplina’

Paulo César Wanchope, figura histórica del fútbol de Costa Rica, dio su veredicto en la cadena ESPN sobre la situación que afronta Alejandro Bran, mediocampista separado por Alajuelense y desconvocado de la Selección de Costa Rica por un tema disciplinario.

Según trascendió, Bran se vio envuelto en un problema en local ubicado en San Pedro de Montes de Oca el pasado fin de semana, el cual incluyó detonaciones de bala contra el que sería el vehículo del futbolista.

Ante esto, Paulo César Wanchope explicó que detectó problemas de indisciplina cuando entrenó equipos nacionales.

“Hace mucho tiempo vengo reportando indisciplina en algunos clubes. He estado en clubes donde llegan jugadores con aliento a alcohol; encontré botellas de licor en sitios de entrenamiento. Yo lo he denunciado y lo he expuesto”, mencionó.

El timonel señaló que la situación con Alejandro Bran es un llamado de atención para los dirigentes.

“Los dirigentes deben tomar conciencia y acuerpar y empoderar a los entrenadores para tomar decisiones y darles acompañamiento a los muchachos”, sentenció.

“En buena hora por la decisión de la Federación y Alajuelense. Es la última forma de generar conciencia en los muchachos, para ver un cambio y marcar el camino”, finalizó.