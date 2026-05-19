Patrick Sequeira y el Casa Pia se jugarán la permanencia en un repechaje de vida o muerte en Portugal

Patrick Sequeira y su club, el Casa Pía, se preparan para disputar la serie de ida y de vuelta frente al Torreense por un cupo en la primera división.

El guardameta costarricense Patrick Sequeira finalizará su campaña con el Casa Pia de Portugal bajo un escenario de incertidumbre, ante la urgencia de evitar el descenso a la segunda categoría.

Después de igualar en la última jornada frente al Rio Ave, resultado que fue insuficiente ante la necesidad de un triunfo o de un traspié del Estrela Amadora (su rival directo en la lucha por la permanencia), el Casa Pia quedó relegado a la decimosexta casilla de un total de 18.

El conjunto de “Los Ganosos” pudo eludir el descenso directo de categoría; no obstante, deberá disputar una serie de repechaje frente a un rival de la segunda división para asegurar su permanencia en la primera.

El compromiso de ida se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo a las 11:00 a. m. (hora de Costa Rica) frente al Torreense, escuadra que alcanzó el tercer puesto en la división de ascenso de Portugal. Por su parte, el encuentro de vuelta quedó programado para el jueves 28 de mayo a la 1:00 p. m.

Pese a que el cancerbero costarricense y su plantel firmaron una temporada para el olvido, tras recibir 45 anotaciones en 29 compromisos (de un total de 34), el legionario resultó determinante en diversos partidos para que su club lograra sumar unidades cruciales.

En el pasado, el guardameta nacional experimentó un descenso a la tercera categoría con el Lugo de España; no obstante, en aquel ciclo el seleccionado costarricense solo registró 360 minutos de juego con la escuadra gallega.