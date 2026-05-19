Fútbol

Patrick Sequeira y el Casa Pia se jugarán la permanencia en un repechaje de vida o muerte en Portugal

El conjunto luso deberá disputar una serie de ida y vuelta contra el Torreense para asegurar su estancia en la Primera División

EscucharEscuchar
Por Steven Torres
Patrick Sequeira vivió una derrota compleja con el Casa Pia ante el Nacional.
Patrick Sequeira y su club, el Casa Pía, se preparan para disputar la serie de ida y de vuelta frente al Torreense por un cupo en la primera división. (Face/Facebook del Casa Pia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Casa PíaPatrick SequeiraPortugalCosta Rica
Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.