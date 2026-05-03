Patrick Sequeira vive su momento más duro en Portugal

El arquero nacional Patrick Sequeira enfrenta su momento deportivo más complejo con el Casa Pia de Portugal. Al torneo luso le restan dos fechas y el club del nacional está en la antepenúltima posición de la tabla y, a hoy, es uno de los equipos que podría perder la categoría.

El Casa Pia perdió este domingo 1 a 0 contra el Tondela, club que es penúltimo y se puso a una unidad del cuadro de Sequeira, por lo que, con seis puntos por disputar, un traspié del Pia lo pondría en puestos de descenso directo.

El gol que recibió Sequeira fue un lanzamiento de penal que dejó sin reacción al costarricense.

El antepenúltimo puesto de la clasificación tiene como castigo jugar un repechaje para decidir si se queda o no en la primera división portuguesa.

La tabla tiene al Casa Pia con 26 puntos; en el penúltimo puesto está el Tondela, con 25, y el último lugar es para el AVS, con 17.

Los dos compromisos restantes del cuadro de Patrick son contra el Vitória y el Río Ave, equipo que tiene en sus filas a Kevin Chamorro y Brandon Aguilera.

Por otra parte, en la MLS, Warren Madrigal fue titular con el Nashville FC en el duelo que empataron 0 a 0 contra Philadelphia Union. El tico jugó 70 minutos y ahora se centra en el reto de mitad de semana, cuando el club busque la final de la Copa de Campeones de la Concacaf contra Tigres.

La serie frente a los aztecas está 1 a 0 a favor de los mexicanos. Nashville es puntero de la Conferencia Este de la MLS, con 23 puntos.

Jeyland Mitchell, en Austria, fue titular en el empate 1 a 1 del Sturm contra el RB Salzburgo. Con este marcador, el equipo del zaguero de la Selección Nacional sigue en la pelea por el campeonato y es líder de la fase final con 31 puntos; por detrás tiene al LASK, con 30 unidades.