Patrick Sequeira levanta cabeza en Portugal y ya toma distancia del peligro

Patrick Sequeira se mostró sonriente en las redes sociales del Casa Pia, luego de la victoria contra el Arouca.

Hace un mes, el panorama del Casa Pia de Portugal, equipo del arquero nacional Patrick Sequeira, era preocupante, ya que rozaba la zona de descenso. Sin embargo, 30 días después, el cuadro levantó cabeza y, aunque no está en los primeros puestos, ya respira con calma.

El conjunto de Sequeira triunfó este sábado 3-2 contra el Arouca, un resultado que permitió a Patrick y sus compañeros llegar a la posición 13 de la clasificación y alejarse siete unidades de la zona de descenso.

El Casa Pia tiene 22 puntos, mientras que el Tondela, primer equipo en puestos comprometidos, tiene 15.

En este compromiso contra el Arouca, Patrick, a diferencia de otras ocasiones, no se vio tan seguro como siempre. De hecho, falló dos veces en salidas aéreas, aunque ninguna de las anotaciones recibidas fue responsabilidad suya.

Un legionario que esta vez no sonrió fue Francisco Calvo. En Arabia, su equipo, el Al-Ettifaq, perdió 2-0 contra el Al Hilal, que contó con Karim Benzema en sus filas.

El resultado dejó al plantel de Calvo en la séptima posición con 35 puntos, mientras que el Al Hilal sigue líder con 53 unidades. En este duelo, Calvo jugó 71 minutos, antes de ser sustituido por Al-Salem.

Otro que sigue sin debutar en su nueva aventura es Kenay Myrie. Nuevamente, el exlateral derecho del Saprissa fue convocado por su club, el Copenhague, para el partido de liga local. Sin embargo, cuando se dio la lista final de los jugadores que debían vestirse, el tico no fue incluido entre los 18 seleccionados.

El Copenhague perdió 2-0 contra el Nordsjaelland. El cuadro de Myrie se encuentra sexto en la clasificación con 28 unidades, mientras que el líder es el AGF con 43 puntos.

Este domingo, un futbolista importante para la Selección de Costa Rica jugará. Se trata de Josimar Alcócer, quien, junto al Westerlo de Bélgica, se enfrentará al Antwerp a las 9 a. m. (hora tica).

El Westerlo llega a esta jornada de la liga belga con 28 puntos y en la posición 12. Un tropiezo del club lo pondría en problemas, ya que el Leuven podría adelantarlo en puntos y enviarlo a la zona de descenso, pues ambos equipos tienen la misma cantidad de unidades, pero el Leuven tiene una peor diferencia de gol.

En Austria, Jeyland Mitchell jugó los 90 minutos del encuentro que su equipo, el Sturm, perdió 1-0 contra el Tirol. El Sturm es tercero en la clasificación con 31 puntos, mientras que el primer lugar lo ocupa el LASK con 33 unidades, y el segundo es para el Salzburgo con 32.

Por otra parte, hay otros legionarios importantes para el fútbol de Costa Rica, como Manfred Ugalde y Jimmy Marín, quienes militan en Rusia, pero todavía no han vuelto a la actividad en 2026, ya que sus ligas están en el parón de invierno. Tanto el Spartak Moscú, club de Ugalde, como el Sovetov Samara, de Jimmy, tendrán actividad oficial nuevamente hasta marzo.

Kenyel Michel se encuentra en pretemporada con el Minnesota United de la MLS. (Minnesota United/Minnesota United)

En la MLS, el Nashville de Warren Madrigal se alista para su duelo de la Copa de Campeones de Concacaf contra el Ottawa de Canadá, el martes 17 de febrero a las 7 p. m.

Por su parte, Kenyel Mitchell y el Minnesota United tendrán su primer juego de la temporada el 21 de febrero contra el Austin FC.