Fútbol

Patrick Sequeira se luce: Así le sacó un gol a Harry Kane en el Inglaterra vs. Costa Rica

Patrick Sequeira hizo una parada muy buena ante Inglaterra para evitar un gol de Inglaterra, nada menos que de Kane

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Harry Kane tuvo una chance para anotar, pero Patrick Sequeira salvó a Costa Rica.
Harry Kane tuvo una chance para anotar, pero Patrick Sequeira salvó a Costa Rica. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Selección de Costa RicaSelección de Inglaterra
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.