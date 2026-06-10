Patrick Sequeira se luce: Así le sacó un gol a Harry Kane en el Inglaterra vs. Costa Rica

Harry Kane tuvo una chance para anotar, pero Patrick Sequeira salvó a Costa Rica.

Patrick Sequeira hizo una parada en el minuto 21 del partido entre la Selección de Costa Rica e Inglaterra que levantó a los asistentes del juego para aplaudirle.

El costarricense se lanzó sobre su brazo izquierdo, cuando Harry Kane sacó un remate de cabeza que se metía cerca del palo izquierdo del portero tico.

La jugada provocó las felicitaciones de jugadores ticos como ingleses para el guardavallas.

Al minuto 40, Inglaterra le está ganando este amistoso 1-0 a Costa Rica en Orlando.