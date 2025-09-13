Patrick Sequeira pasa del banquillo de la Selección de Costa Rica a ser galardonado en Portugal

Patrick Sequeira volvió a Portugal para reincorporarse a la dinámica del Casa Pia, club en el que milita. Aunque no jugó con la Selección de Costa Rica en los partidos frente a Nicaragua y Haití, al regresar a los entrenamientos fue recibido con una grata sorpresa: recibió el galardón al Mejor Jugador del Mes de agosto en su equipo.

Sequeira acumula 360 minutos disputados en la liga portuguesa. Aunque ha recibido ocho goles en ese lapso, en la institución destacaron su papel clave para evitar derrotas más abultadas.

De hecho, la prensa portuguesa también elogió al guardameta. El diario A Bola resaltó su desempeño en la nota sobre la entrega del premio:

“Rindió a un nivel excepcional. A pesar de encajar goles, el portero siempre destacó en el equipo, realizando varias paradas difíciles”, se lee en el reporte.

Otro punto a favor de Sequeira es que fue titular en el único partido que su equipo ha logrado mantener el arco en cero, en la victoria 2-0 frente al AVES.

Durante el último mercado de fichajes, el guardameta nacional fue tentado por el fútbol brasileño, específicamente por el Bahía, club que mostró interés en ficharlo como su portero titular. Sin embargo, no se logró un acuerdo con el Casa Pia para concretar la transferencia definitiva.

Patrick esperó hasta inicios de agosto para ver si se cerraba la oportunidad, pero finalmente optó por permanecer en su actual equipo.

El exportero del Saprissa llegó al Casa Pia a mediados de 2024, después de destacarse con la Selección Nacional en los partidos de la Copa América, bajo el mando del entrenador argentino Gustavo Alfaro.

Desde su llegada a este club, el limonense destacó y se ganó la titularidad al punto que fue el mejor jugador de la temporada pasada en su plantel.

El guardavallas logró ser determinante en la temporada 2024 - 2025 al acumular 2.880 minutos y además estuvo presente en 32 de los 34 juegos que se disputaron en el certamen.

Según sus estadísticas, Sequeira logró acumular casi cuatro atajadas determinantes cada 90 minutos, por otra parte consiguió parar un 74% de los remates que recibió.

El próximo reto para el Casa Pia —y donde Sequeira tendría minutos— será este domingo a las 11 a. m. (hora tica), cuando enfrenten al Arouca.

Patrick Sequeira tiene contrato con el Casa Pia hasta 2027, aunque está claro que el club lo quiere utilizar como un activo para hacer caja. Según reportes de medios portugueses, el precio del centroamericano puede rondar los $6 millones.

Otros legionarios en acción

Brandon Aguilera y el Rio Ave jugarán en la liga portuguesa este sábado a las 8:30 a. m. (hora tica) frente al Moreirense.

y el jugarán en la liga portuguesa este frente al Moreirense. Manfred Ugalde , delantero del Spartak Moscú , se enfrentará al Dinamo Moscú este sábado a las 7:45 a. m.

, delantero del , se enfrentará al Dinamo Moscú este Por su parte, el defensor Jeyland Mitchell podría debutar con su nuevo club, el Sturm Graz de Austria, en el partido frente al Austria Viena, este domingo a las 9 a. m.

El caso de Mitchell es clave, sobre todo pensando en que agarre ritmo de competencia de cara a la fecha eliminatoria que tendrá la Selección de Costa Rica en octubre, cuando visite Honduras y reciba a Nicaragua.

Mitchell sufrió una dolencia en la última Copa Oro, situación que provocó que se recuperara hasta hace 15 días y no fue tomado en cuenta para los duelos contra Nicaragua y Haití.