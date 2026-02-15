Partidazo de seis puntos: Paté Centeno sonríe con San Carlos y Guadalupe sufre por el descenso

Tristán Demetrius controló un balón ante la marca de Jean Carlo Agüero de San Carlos.

San Carlos ganó un partido de esos que se llaman de “seis puntos”. Con la victoria 4-3 ante Guadalupe FC, el cuadro que dirige Wálter Centeno mandó dos mensajes claros: ya se ilusiona con luchar incluso por el liderato y, además, el descenso se ve cada vez más lejos.

Los hombres de Paté ya llegaron a 12 puntos y se colocan muy cerca de Herediano y Cartaginés.

Guadalupe era un rival directo para los norteños, sobre todo porque con un triunfo los guadalupanos se hubieran puesto a un punto de ellos; por lo tanto, en la lucha por salir del sótano, este cotejo era clave. Al final, con la victoria, San Carlos logró sacarle siete puntos a los de Goicoechea.

El partido fue de esos que nadie quiere perder, y eso quedó demostrado en la cantidad de goles. El plantel que abrió el marcador fue el norteño; sin embargo, la respuesta de Guadalupe fue inmediata, lo que provocó un cotejo de ida y vuelta.

La primera diana de los Toros del Norte llegó en el minuto 2, cuando Reggy Rivera, con un cabezazo, infló las redes. Pero 13 minutos después, el guadalupano Gian Mauro Morera igualó el marcador 1-1.

El tanto de Morera fue de gran factura, tras combinarse de forma excepcional con John Jairo Ruiz para sacar un remate de derecha que se coló cerca del palo izquierdo del arco sancarleño.

Solo tres minutos después, al 18’, fue Elián Morales, el habilidoso zurdo guadalupano, quien ejecutó un tiro libre que sorprendió a Mario González, portero salvadoreño de San Carlos, para poner el 2-1.

El primer tiempo continuó con acciones en ambos marcos. Wálter Centeno pidió a sus jugadores un fútbol más directo, buscando la igualdad con alguna jugada que le quedara a Brian Martínez.

Al 40’, un centro pegó en la mano de Lautaro Ayala. El central Benjamín Pineda no señaló penal, pero el VAR revisó la acción y San Carlos logró el 2-2 por medio de Martínez.

Brian Martínez, delantero de San Carlos, marcó una diana de las cuatro que hizo el club ante Guadalupe. ( Foto: prensa SC. /Foto: prensa SC.)

Cuando todo indicaba que el primer tiempo terminaría empatado, en el último minuto de reposición Kenneth González anotó de cabeza para el 3-2 guadalupano.

La primera parte se vivió con una intensidad única. Era evidente que la consigna era ganar a como diera lugar, tanto para Wálter Centeno como para Mauricio Wright, timonel de Guadalupe.

El segundo tiempo mantuvo la misma dinámica y, con apenas cuatro minutos jugados, Cristian Martínez, mediocampista sancarleño, ganó en las alturas y, de cabeza, puso el 3-3.

Conscientes de que la reacción debía ser inmediata, los Toros del Norte fueron con todo en busca del triunfo, sabiendo que era la manera de marcar distancia con el descenso.

Al 67’, Osvaldo Rojas, extremo por izquierda, sacó un riflazo de zurda para marcar el 4-3. El volante sancarleño desató la locura de Paté Centeno, quien celebró con fuerza, recorriendo su banquillo con los puños cerrados.

El cierre fue complejo para los norteños; no obstante, Centeno ordenó no complicarse y cerrar el partido alejando el balón de su área, sin importar la forma.

San Carlos ganó, golpeó y se ilusiona con pelear tú a tú por el liderato. Con 12 unidades, le respira muy de cerca a Herediano y Cartaginés.

Mientras tanto, Guadalupe sufre en zona de descenso, tres puntos por debajo de Sporting, que mañana visita a Alajuelense.