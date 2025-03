Otro periodista agredido en Concacaf: ‘Me perforó 5 centímetros la nuca’

Edgar Contreras, es un periodista mexicano de amplia trayectoria, quien fue víctima de un acto de violencia este miércoles en el juego entre América y Chivas de Guadalajara, en duelo por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Contreras, quien trabaja para el diario Reforma de México, ha colaborado en varias ocasiones con La Nación, sobre todo cuando se dan duelos entre la Selección Nacional de Costa Rica y México.

El comunicador habló con La Nación, por medio de su hermana, y confirmó que se encuentra fuera de peligro, pero no escondió como la situación lo ha llevado a reflexionar sobre lo vivido.

El periodista pasó la noche hospitalizado y en evaluaciones, ya que por un lapso se consideró que la herida podía ser de mucha gravedad.

“Me encuentro bien gracias a Dios. Me agredieron probablemente con un objeto punzocortante que perforó 5 centímetros de la nuca y estuvo cerca de fracturar el cráneo; afortunadamente no sucedió así”, describió.

Pese al mal trago, Edgar no escondió su positivismo de cara al proceso de recuperación.

“Estoy muy positivo ya que reflexiono sobre lo que hubiera pasado si la agresión hubiera sido en el cuello o si me hubieran dado una patada más después de herir la arteria. Créeme que estoy agradecido con la vida, sonriente, y muy contento de recibir muestras de apoyo que, sin duda, levantan aún más el buen ánimo”, afirmó.

La agresión sufrida por Contreras ha generado eco en periodistas reconocidos a nivel latinoamericano como David Faitelson, quien no dudo en hacer un llamado a las autoridades para que controlen lo que pasa.

Mi más completa solidaridad con el periodista de @Reforma y @reformacancha Édgar Contreras, quien anoche fue atacado de forma cobarde mientras hacía su trabajo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Me reportan que pasó la noche en el Hospital después de una herida con arma… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 13, 2025

Faitelson fue víctima de una agresión, precisamente en el partido de ida de esta misma serie.

“Recibí muchos insultos, pero hay un incidente que es grave y que obviamente me tiran un vaso supongo yo que es de cerveza y me pega en la cara... Lo que son las cosas, un aficionado del América se quitó su sudadera blanca y me la da para que me limpie y abajo tenía la camiseta de la América”, mencionó.

Seguidamente añadió:

“Hubo un momento en el que sufrí una agresión no se le puede llamar otra forma, una agresión sexual. Una persona metió su brazo, su mano entre mis piernas y y empujó hacia arriba y yo prácticamente di un salto hacia adelante, estuvo a punto de caerme y bueno, es un tema que a mí me apena muchísimo que suceda”, afirmó David Faitelson.

Ante esto, el fútbol mexicano se ve empañado por actos contra comunicadores que ya costaron que uno viera pasar de cerca una lesión de gravedad.