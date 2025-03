David Faitelson: ‘Sufrí una agresión sexual’

David Faitelson decidió grabar un video para relatar lo que realmente pasó en el Estadio Akron, donde se disputó el partido entre Chivas y América, en la Copa de Campeones de Concacaf. Ahí denunció que fue víctima de una agresión sexual.

Con indignación y coraje, el polémico periodista dijo que se referiría por última ocasión sobre lo ocurrido en la casa de las Chivas Rayadas de Guadalajara, cuando había terminado el partido y se dirigía rumbo a la cancha para poder hacer un enlace para el programa Línea de Cuatro en TUDN.

En su relato, David Faitelson cuenta que iban caminando por el pasillo y la gente empezó a aglomerarse y que como es usual, le pedían fotografías, y que como es característico en él, no negó ninguna.

David Faitelson denuncia que fue víctima de agresión sexual en partido Chivas vs. América

“Recibí muchos insultos, pero hay un incidente que es grave y que obviamente me tiran un vaso supongo yo que es de cerveza y me pega en la cara... Lo que son las cosas, un aficionado del América se quitó su sudadera blanca y me la da para que me limpie y abajo tenía la camiseta de la América”, mencionó.

Dijo que la agresión con el vaso de cerveza no fue lo peor y que le daba mucha pena tener que comunicarlo, pero que se sentía en la obligación de hacerlo esperando que sirva para que algo así no vuelva a suceder y que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.

“Hubo un momento en el que sufrí una agresión no se le puede llamar otra forma, una agresión sexual. Una persona metió su brazo, su mano entre mis piernas y y empujó hacia arriba y yo prácticamente di un salto hacia adelante, estuvo a punto de caerme y bueno, es un tema que a mí me apena muchísimo que suceda”, afirmó David Faitelson.

LEA MÁS: David Faitelson no se guarda nada sobre Alajuelense y el Mundial de Clubes 2025

Indicó que hay otros compañeros también de prensa que va dan los estadios de fútbol y al estadio de Chivas; también hay algunas compañeras colegas que también que están ahí. Él espera que una situación así no vuelva a suceder.

“Más allá de la agresión de la cerveza, yo siento que y no porque yo sea hombre, no significa que no pueda sufrir una agresión de tipo sexual, que realmente fue muy, muy desagradable, uno de los momentos más desagradables de toda mi vida y de mi carrera como periodista”, comentó David Faitelson.

Este viernes 7 de marzo, el comunicador indicó en su cuenta de X que agradecía a la directiva de Chivas por el llamado que le hicieron.

“A Fernando Giaccardi y también a Héctor Ortiz que me expresaron su lamentación y prometieron investigar los hechos ocurridos el miércoles por la noche en el Estadio Akron. Muchas gracias a Amaury Vergara”, indicó David Faitelson.

Así tuvieron que sacar a @DavidFaitelson_ del estadio Akron, custodiado, ante los insultos y mentadas de madre de la afición, esto es lo que genera un periodista tan mediático como, David. pic.twitter.com/DjlK6WNiqB — Elías Quijada (@eliasquijadag) March 6, 2025