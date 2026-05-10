Fútbol

Otro gol anulado al Saprissa... ¿Qué dice el analista arbitral?

Saprissa vio como Tomas Rodríguez anotó pero nuevamente le anularon la diana

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Por Esteban Valverde
Saprissa v. Liberia
Jefferson Brenes fue felicitado por Orlando Sinclair, el volante del Saprissa lideró los ataques morados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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SaprissaTomás Rodríguez
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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