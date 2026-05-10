Otro gol anulado al Saprissa... ¿Qué dice el analista arbitral?

Jefferson Brenes fue felicitado por Orlando Sinclair, el volante del Saprissa lideró los ataques morados.

Greivin Porras, analista arbitral, aseguró que la diana que le anularon a Tomas Rodríguez al minuto 57 de partido fue una correcta interpretación del cuarteto arbitral que lidera el central, David Gómez, en el juego Saprissa - Liberia.

Rodríguez remató un esférico que quedó en el área pequeña, sin embargo previo a esa jugada se dio un fuera de juego que no dejó dudas según Porras.

“Puedo decir que excelente los árbitros, no hay duda de los fueras de juego que han señalado”, destacó Porras.

En el primer tiempo, ya al Monstruo le habían anulado una diana por la misma situación.

En el minuto 86 de partido, Saprissa le está ganando 1 a 0 a Liberia en la vuelta y 2 a 1 en el global.