Otra vez Josué Quesada, de Teletica, se mete con Joel Campbell

Josué Quesada, polémico comunicador de programas de TDMás en Teletica, volvió a lanzar una fuerte opinión contra Joel Campbell, jugador de Alajuelense.

Luego de la eliminación de la Liga Deportiva Alajuelense de la Copa de Campeones de la Concacaf, a manos de Los Angeles FC de la MLS, el periodista analizó el tema en Teletica Radio, donde afirmó que no entiende cómo el delantero utiliza el número “10” del cuadro manudo.

Campbell no es titular en Alajuelense; sin embargo, suele ingresar con frecuencia como variante.

“Algunos jugadores que tienen ahí... No es posible que Campbell tenga la 10 de la Liga Deportiva Alajuelense y entre a caminar. Es una falta de respeto para la Liga”, aseguró Quesada.

"No es posible que Campbell tenga la 10 de Alajuelense y entre a caminar" pic.twitter.com/avRryh6eOG — TD Más (@tdmascrc) March 18, 2026

Ante esto, Christian Sandoval agregó:

“Es que, Josué, es el futbolista más caro de la Liga y es al que más se le exige. Esto es sencillo, es lógica”.

Esta no es la primera vez que Josué Quesada cuestiona a Joel Campbell. En 2023, cuando el jugador visitó por primera vez el estadio Ricardo Saprissa con la camisa manuda, el comunicador hizo declaraciones polémicas que incluso provocaron que fuera vetado del Morera Soto.

“Qué rico que se le venga ese estadio encima a Campbell. Estoy hablando de folclor, de ambiente, no de violencia, ni agresión, ni racismo. Hablo de gradería y de ambiente. Ojalá que desde el entrenamiento ese Saprissa le ruja y sienta el ácido de ‘La Cueva’ llena, de la este y la oeste. Porque quiero ver al hombre reaccionando… Que las plateas se lo coman vivo, puro insulto futbolístico, abucheos y silbatinas”, había mencionado Quesada.

Posteriormente, el futbolista señaló que entendía el sentido de las palabras del comunicador, pero consideró que debió ser más prudente.

“Yo nunca comenté nada, cada quien es responsable de lo que dice. Entiendo la forma en que él lo dijo y lo respeto, pero a veces uno también tiene que ser prudente en el sentido de lo que representa en la sociedad. Si uno es periodista y tiene una masa de personas que lo siguen, debe tener cuidado, porque es comunicador”, expresó a los micrófonos de Yashin Quesada.

En enero del 2024, la Sala Constitucional resolvió a favor de Josué Quesada un recurso de amparo.

El fallo especificó que Alajuelense debía permitir de manera inmediata el ingreso de Quesada al Morera Soto para efectos periodísticos y con las mismas condiciones que el resto de comunicadores.