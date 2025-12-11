Óscar Ramírez sobre el Alajuelense vs. Liberia: ‘Rescato la rebeldía del equipo para empatar’

Liberia. Óscar Ramírez terminó muy conforme con la actitud de los jugadores de Alajuelense, a quienes calificó como “rebeldes”, porque esto les permitió rescatar el empate 1 a 1 en la ida de las semifinales ante Liberia.

—¿Cómo evalúa el empate en el inicio de las semifinales?

—Estos partidos son un tema diferente. Creo que hemos hablado de que la parte emotiva es importante. Con el penal, Liberia creció; hicimos un planteamiento diferente, salimos, dejamos ciertas zonas para aprovechar. Ellos tuvieron sus momentos, pero rescato la rebeldía del equipo.

“Tuvimos gente joven, con energía, y tuvimos la recompensa de Bran con ese golazo. Él practicó mucho esta semana y Dios le recompensó. Yo rescato el tema de la rebeldía para conseguir el empate”.

—Hoy no contó con Diego Campos ni Anthony Hernández… ¿Por qué?

—Lastimosamente, en San Carlos Diego Campos tuvo un problema. Rashir tuvo una inconsistencia con su rodilla y Pikachu (Hernández) tuvo un problema en el muslo. Ojalá lo tengamos porque ha sido muy consistente. Lo que nos da el empuje final son jugadores como Tristan Demetrius, Joel Campbell, Alejandro Bran; ellos nos dan la energía. Se cumple el tema de que la gente de atrás nos da el empuje.

—¿Por qué Alejandro Bran no fue titular?

—Lo de Bran es que está en una edad que no es joven, pero está en esa entrada de madurez (24 años). Con él hemos corregido cosas, hemos hablado… Ayer le dije que estaba contento con lo que había hecho contra Cartaginés. Decidí meter a Aarón Salazar porque Liberia es un equipo agresivo, tiene un ataque fuerte, entonces quería estar un poquito reservados. Luego vinieron los cambios, pero la rebeldía del equipo se compensó con el gol de Bran. Él se lo merece; es un muchacho correcto.

—¿Cómo describir el efecto Bayron Mora?

—Caramba, si algo puedo entender de Bayron es que no ha tenido una vida fácil. Hay una historia de 10 u 11 años donde ha pasado de todo. Él tiene un sentido de madurez, de aguante. Ahora lo veo con jerarquía, no lo veo nervioso. Lo que ha mostrado no es normal porque tiene 22 años. Vamos a esperar que se recupere Washington Ortega a ver qué decidimos…

—¿Qué cambios quiere hacer para la vuelta?

—Vamos a evaluar. Ahora entra mucho el tema de los mano a mano. Quiero ver el tema de la recuperación; también quiero ver el partido que nos puedan plantear para la toma de decisiones. Hay un juego táctico.

—¿Cómo será ese partido del sábado?

—Algo que hay que entender es que tenemos un desgaste importante. Los jugadores son conscientes, pero hemos respondido con rebeldía. Ojalá podamos hacer valer la localía. Salimos de este partido complicado, pero ahora veo que se nos dará un partido muy similar. Acá lo que será importante es anotar primero… Es importante el arranque del juego.