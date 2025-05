Óscar Ramírez da su secreto para llenar de liguismo el camerino de Alajuelense

Óscar Ramírez mostró su satisfacción luego de la victoria contra Saprissa, además de que habló con cautela por el duelo que tendrá ahora contra Herediano.

—¿Qué valoración hace del pase ante Saprissa?

—Llegar a la final lo hemos manejado paso a paso. Siento que este partido ante Saprissa era el más importante. Ahora el estado anímico de los muchachos tuvo una evolución. Como conjunto, puedo decir que fue un partido difícil, pero esta vez no nos faltó anotar.

Los muchachos están contentos, pero no satisfechos. Va a ser una batalla difícil, pero estamos apuntando a eso.

Saprissa nos costó, fue un equipo digno. Perder es un tema difícil. Quiero felicitar a Saprissa por lo dignos que fueron.

—¿Qué puede decir de Isaac Badilla y su irrupción en los dos juegos?

—Entrar al CAR... ver a Badilla con 20, 16 años, ni sé cuántos años tiene, pero verlo con su gente, pues, enorgullece. Nos estamos ganando una experiencia tremenda con estos muchachos. Vamos con buen augurio.

—¿Cuáles son las diferencias entre su grupo y el que lideraba Guimarães?

—Diferencias creo que en el camerino no... Yo no podía llegar a cambiar todo abruptamente. Me monté sobre el trabajo de Guima con algunos retoques. Hay cosas con el valor y el sello de Guima, y yo no voy a quitarle ningún mérito.

Las claves pueden ser la identificación, sentir un poquito más al club. Creo que hay cambios mínimos, pero no fue gran cosa. Siempre buscar la identificación es bueno y aplicarlo.

—Herediano llega descansado... ¿Es una desventaja?

—Hay temas físicos que son medibles, el tema táctico se puede estudiar, pero hay un aspecto que es lo emotivo, y ese cuesta detenerlo. Estamos bien en lo emotivo, aunque en lo físico Heredia tuvo descanso. ¿Qué es mejor, descansar o jugar? Yo prefiero tener continuidad.

—¿Cómo logra trasladar la identidad liguista?

—Es un tema... Jugué 10 años acá, viví procesos donde no se ganaba. Encontrar la fórmula de ser jugador de Alajuela, eso cuesta, pero las ganas y los deseos la gente los tenía.

El valor es de los jugadores, porque ellos lo han ganado.

Son temas, caramba... La identidad es algo interno. Si a uno lo contratan, debe ser buen trabajador, responsable, coherente. Aquí hay que saber ser futbolista, entender que uno representa a mucha gente...

Creo que sé buscar lo que la gente quiere. Mi experiencia como jugador y técnico me ha ayudado.