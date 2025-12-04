Fútbol

Óscar ‘Macho’ Ramírez festeja su primer título internacional en el tricampeonato de Alajuelense en Centroamérica

Óscar ‘Macho’ Ramírez celebró la Copa Centroamericana, pero de una vez anunció que ya está concentrado en las series finales del torneo nacional

Por Fanny Tayver Marín y Esteban Valverde

Óscar Ramírez vivió una conferencia de prensa particular luego de ganar la Copa Centroamericana: salió bañado por sus jugadores, quienes le tiraron agua fría en plena comparecencia, esto como parte de la celebración.








