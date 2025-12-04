Óscar ‘Macho’ Ramírez festeja su primer título internacional en el tricampeonato de Alajuelense en Centroamérica

Óscar Ramírez vivió una conferencia de prensa particular luego de ganar la Copa Centroamericana: salió bañado por sus jugadores, quienes le tiraron agua fría en plena comparecencia, esto como parte de la celebración.

El “Macho” logró su primer título internacional y, de una vez, anunció que ya está concentrado en el campeonato nacional, donde quiere alcanzar la copa 31.

—¿Cuál fue la clave para lograr el tricampeonato?

—La clave fue no claudicar, porque tuvimos partidos muy difíciles, como los duelos contra los hondureños y los de Antigua. Ahora quiero felicitar a Xelajú, porque el profesor Amarini Villatoro lleva muy buena proyección.

—¿Cómo analiza la actuación de Bayron Mora?

—Lo de Bayron Mora es para felicitar al preparador de porteros (Diego Cejas). Esto es de constancia; cuanto más trabaja usted, más lo ayuda el de arriba. Acá lo interesante es que, con 22 años, ha mostrado una gran personalidad. Esto nos deja tranquilos porque tenemos un gran proyecto a futuro. Yo quiero agradecerle a Diego Cejas por su labor.

—¿Qué piensa del desempeño táctico de Alajuelense?

—Este equipo, de verdad puedo decir que nos costó planificarlo tácticamente. Allá, en Alajuela, atacamos, pero nos hicieron la contra y nos partieron el equipo. Ya cuando vi que ellos tenían tres años de trabajo, entendí que la tenían clara. Ahora, en la vuelta, sabíamos que no se podía partir el bloque, entonces fuimos con calma. Tuvimos opciones del 1-0, pero nos faltó definición. Cuando se da el empate de ellos, fueron más dinámicos. Yo rescato el carácter de los muchachos para cerrar bien con los penales.

—¿Hubo algún momento en que sintió que la serie se complicó?

—Hubo momentos críticos; ellos nos pegaron una en el palo, pero esto es fútbol… En Alajuela tuvimos dos penales y no los hicimos. Ahora, quiero destacar que con mejor definición resolvemos más rápido, pero enfrentamos a un gran equipo. Antes de este juego tuvimos una sesión de video, pero nuestra preparación fue solo de trabajo acumulado. En este caso, destaco la capacidad de los muchachos para enfocar la idea.

—Se le dio su primer título internacional…

—Es bonito ganar esto, pero también imagínese que yo ya estaba pensando en el domingo, en las semifinales; ni pensaba en la conferencia. Ahora lo bueno es que tenemos capacidad ante los momentos complejos. No es fácil lograr una final de Centroamérica y una del torneo nacional.

—¿Cómo ha hecho para mantener a todos sus jugadores enfocados?

—Tenemos a muchos al pie del cañón; les decimos que no claudiquen. Hay que estarlos trabajando mentalmente. Acá lo que no esperábamos eran los ocho muchachos que se fueron a la Selección; ahora debemos lidiar con temas de cargas, pero nos enfocamos en el cierre. Vamos a esperar a ver cómo cerramos.

—¿Cuál es la palabra clave que describe a su planilla?

—Caramba, hay una palabra que yo digo mucho: cuando se trabaja en lo físico se sufre, pero cuando hay sentimiento hay un extra… Se ven como familia, se ayudan. No es fácil lo que se está logrando y cómo ellos se respaldan. Por ejemplo, todos se pusieron felices por Bayron Mora.

—El DT de Xelajú, Amarini Villatoro, dijo que ellos fueron mejores…

—Uno entiende que es un muchacho joven; la ilusión se ve truncada. Él quería ganar y es entendible. Igual le digo que tendrá más oportunidades y se le puede dar. De las derrotas uno debe tener aprendizajes.

—¿Cómo califica el juego de Alajuelense?

—Siempre hay momentos en que es complicado; es imposible hacer un partido perfecto. El tema es volver al partido. Creo yo que hoy, de alguna manera, pagamos un trajín fuerte a nivel físico porque estamos jugando cada tres días. Siento que supimos lidiar con esos momentos críticos.