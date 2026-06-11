Fútbol

Orlando Galo encuentra esperanza tras la paliza de Inglaterra: ‘De un fracaso nació la Selección de 2014′

El capitán de la Selección de Costa Rica, Orlando Galo, hizo una reflexión sobre el futuro del equipo luego del juego contra Inglaterra

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Por Esteban Valverde
La árbitra del juego, Katja Koroleva, habla con Harry Kane de Inglaterra, mientras Orlando Galo de la Selección de Costa Rica está atrás.
La árbitra del juego, Katja Koroleva, habla con Harry Kane de Inglaterra, mientras Orlando Galo de la Selección de Costa Rica está atrás. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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