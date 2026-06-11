Orlando Galo encuentra esperanza tras la paliza de Inglaterra: ‘De un fracaso nació la Selección de 2014′

La árbitra del juego, Katja Koroleva, habla con Harry Kane de Inglaterra, mientras Orlando Galo de la Selección de Costa Rica está atrás.

Orlando Galo, volante de contención y capitán de la Selección de Costa Rica, afirmó que el mensaje que deja la derrota 3 a 0 ante Inglaterra es muy fuerte. Sin embargo, prefiere afrontarlo con esperanza, sobre todo al recordar lo ocurrido entre las eliminatorias rumbo a los Mundiales de 2010 y 2014.

Galo explicó que tiene muy presente cómo, tras la frustración de no clasificar a Sudáfrica 2010, la Selección logró reconstruirse y conformar un equipo que sorprendió al mundo en Brasil 2014, cuando Costa Rica alcanzó los cuartos de final.

“Es feo recordar que de un fracaso en 2010 se hizo una buena selección para 2014. De un fracaso como el de ahora esperamos que salga una selección fuerte para 2030”, afirmó Galo.

El capitán de la Tricolor también reconoció que no se puede ocultar la diferencia que se observó en el terreno de juego y que el nivel mostrado por Inglaterra fue muy superior.

“Nos damos cuenta de que para llegar al alto nivel hay que salir de Costa Rica. Nosotros queremos trascender, nos vamos con una enseñanza y debemos mejorar mucho, esa es la verdad”, añadió.

Orlando Galo fue el capitán de la Selección de Costa Rica en los amistosos ante Colombia e Inglaterra y disputó los 90 minutos en ambos encuentros.