Fútbol

Nuevo equipo busca devolverle el fútbol profesional a Limón

Desde octubre del 2025 un equipo busca darle a Limón nuevamente presencia en el fútbol luego de los proyectos truncados de Limón Black Star y Limón FC

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Por Esteban Valverde
Limón United tiene un promedio de edad en su primer equipo de 19 años.
Limón United tiene un promedio de edad en su primer equipo de 19 años. (Lim/Limón United)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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