Nuevo equipo busca devolverle el fútbol profesional a Limón

Limón United tiene un promedio de edad en su primer equipo de 19 años.

Limón, región llena de talento deportivo, recibió fuertes golpes en la última década: Limón FC desapareció; Limón Black Star perdió su licencia de participación por presuntas irregularidades administrativas comprobadas por el Comité de Licencias de la Fedefútbol; mientras que Santos de Guápiles también perdió su derecho a jugar en el fútbol federado por supuestas irregularidades financieras y administrativas.

Ante esto, en la provincia caribeña surgió la necesidad de crear un equipo de fútbol y, en octubre pasado, nació Limón United, un club de Segunda B de Linafa, categoría que da la posibilidad de llegar a la Liga de Ascenso.

Detrás del proyecto hay 21 asociados fundadores, pero ya suman 60, quienes le dan respaldo a una iniciativa liderada por el expresidente de Limón Black Star, el periodista Cristian Williams.

Con los antecedentes de los proyectos anteriores, que terminaron desapareciendo, surge la pregunta: ¿qué puede garantizar el éxito de este nuevo intento?

“Nadie, absolutamente nadie puede garantizar nada en la vida. Trabajamos con ahínco para hacer las cosas de la mejor manera”, sentenció Williams.

Cristian Williams fue presidente de Limón Black Star y también trabajó como director de comunicación de Limón FC, por lo que conoce las situaciones que afrontaron los clubes en el pasado. Incluso, el exmagistrado Celso Gamboa (a punto de ser extraditado a Estados Unidos por cargos de presunto narcotráfico) fue presidente de Limón FC y mostró públicamente su apoyo a Limón Black Star.

Al respecto, Williams indicó: “No ha habido un solo señalamiento para la estructura que yo presidí; todo lo ha dicho la prensa, pero a nosotros como Limón Black Star no nos llegó nada. Al día de hoy, los únicos inconvenientes que Limón Black Star tuvo fueron con el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol”, dijo.

De hecho, aunque Limón Black Star dejó de competir, Williams (quien nunca ha enfrentado acusaciones en su contra) sigue vinculado a la dirigencia del fútbol y ahora es parte de los líderes de Limón United.

Sobre la historia del nuevo club, el dirigente expresó que, más allá de buscar un ascenso rápido, se intentó solucionar la ausencia de un equipo que permita a los jóvenes limonenses alejarse de los vicios.

“Buscamos un derecho de participación y encontramos que el equipo de La Colonia de Guápiles nos podía ceder un cupo en la Segunda B de Linafa. Aceptamos ese reto desde octubre de 2025. Buscamos a una serie de limonenses que no necesariamente viven en Limón, porque hay personas de Limón, Siquirres, Guápiles y San José para formar el grupo de trabajo”, explicó.

“En esa primera reunión estuvieron Cristian Williams, Cristian Serrano, Christopher Anderson (actual presidente), David Navarro (entrenador), Fabián Acuña, Fabián Leandro, Gustavo Rozen, Henry Muri, Josué Quirós, Juan Cayasso, Frank Góngora, Luis Zúñiga, Mauricio Vargas (expresidente de Santos), Asaga Rooper, Noel Ferguson y Rayford Sánchez. Posteriormente se unieron Carlos Lazo, Karla Prado, Martín Montoya, Mirna Bryan, Jazmín Morales y Jonathan Saborío”, agregó.

Limón United cuenta con Roy Smith como uno de sus principales referentes, el jugador que fue mundialista juvenil en 2009 con Costa Rica. (Limón United/Limón United)

Actualmente, el equipo cuenta con un primer plantel y, además, tres categorías menores: Sub-20, Sub-17 y Sub-15.

Williams detalló que el financiamiento de la institución proviene del aporte de los asociados, quienes mensualmente ayudan al club.

“Además de los aportes, tenemos las taquillas. La gente está llegando: en los cuatro partidos que hemos jugado en el Juan Gobán hemos tenido 500 personas por partido, lo que supera a muchos equipos de Liga de Ascenso”, comentó.

En lo deportivo, la institución cuenta con un promedio de edad de 19 años, pero también posee tres figuras con recorrido en el fútbol costarricense: el arquero Jairo Monte, el volante Froylán Alfaro y el defensor Roy Smith, quien fue mundialista juvenil en Egipto 2009, torneo en el que Costa Rica llegó a semifinales.

“Tenemos la cantera de Limón Black Star. En la media cancha están Enoc Stewart, con 17 años; Freddy Monge, con 22; Kensell Murillo, con 17; y Brayner Baltodano, con 16. Esto refleja la forma en que nuestro proyecto impacta directamente en la juventud limonense”, finalizó Williams.

En lo deportivo, Limón United ya logró la clasificación a los octavos de final del Torneo de Clausura. Si los caribeños ganan este certamen, tendrán que disputar la final nacional frente a Rosario (equipo que ganó el Apertura); el vencedor ascendería a la Segunda División.