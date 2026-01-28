Nuevo delantero mexicano de Alajuelense anota otra vez... solo que contra su propio marco (video)

Alajuelense no pasa apuros en defensiva, donde Guillermo Villalobos es uno de los defensores. En la imagen junto a William Quirós de Guadalupe y el central, Rigo Prendas.

Alajuelense vivió una jugada ‘rara’ en el cierre del primer tiempo del duelo contra Guadalupe, en la que terminó marcando un autogol.

Los guadalupanos mandaron un centro al área manuda, un cabezazo prolongó la pelota y cuando iba cerrando hacia el marco, los erizos Ángel Zaldívar y Guillermo Villalobos se enredaron, ninguno rechazó y el esférico le pegó en el pie a Zaldívar para dejar sin reacción a Washington Ortega.

La diana significó el descuento de Guadalupe en un partido que iba perdiendo 3 a 0.

El delantero mexicano fue protagonista en la primera parte en ambos marcos, porque marcó una diana en contra de su equipo, pero previamente había anotado un doblete.

Acá el autogol: