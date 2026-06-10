Fútbol

¿No tiene televisor? No importa, igual puede ver el Mundial

En el celular, en una tablet y en su computadora puede seguir sin problema los partidos del Mundial 2026 y aquí le decimos cómo hacerlo

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Los clientes de Claro podrán ver gratis los 104 partidos del Mundial 2026 en sus celulares.
El Mundial 2026 puede verse fácil en dispositivos móviles. (Chatgpt/Chatgpt)







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Mundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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