¿No tiene televisor? No importa, igual puede ver el Mundial

Si algún partido de la Copa del Mundo lo toma trabajando o fuera de casa, no se preocupe: no tiene por qué perderse el rumbo de los 104 partidos del Mundial 2026.

Existe una variedad de aplicaciones y plataformas al alcance de su mano para seguir cada encuentro en vivo, sin importar dónde se encuentre.

Lo primero que debe tomar en cuenta es que Fox no dispone de una aplicación propia.

Ante esto, una de las mejores alternativas es adquirir TDMAX. En esta plataforma no solo podrá sintonizar toda la programación habitual de Fox y la totalidad de los 104 partidos del torneo sin inconvenientes, sino que también le dará la libertad de elegir la señal de Canal 7 para los 32 encuentros específicos que transmitirá dicha televisora.

Otra opción para disfrutar de la Copa del Mundo es ser cliente de Claro, ya sea en la modalidad de prepago o postpago.

Todos sus usuarios tendrán acceso a los 104 partidos directamente en sus teléfonos celulares a través de la aplicación Claro Video, la cual emitirá la señal de Fox Latinoamérica desde su sede en México.

Lo atractivo de estas dos primeras alternativas (TDMAX y Claro) es que las personas no necesitan contar con un televisor ni estar afiliadas a una compañía de cable; basta con suscribirse a la plataforma o ser cliente de la telefónica.

Por otro lado, si usted ya es usuario de televisión por cable, empresas como Tekis, Metrocom, Coopelesca y Telecable han puesto a disposición de sus suscriptores plataformas de streaming para seguir los partidos mediante la señal de Fox+, accesibles desde computadoras, tabletas o celulares.

El acceso varía según su proveedor:

Los clientes de Coopelesca deberán ingresar al sitio web NetPlus .

deberán ingresar al sitio web . Los usuarios de Metrocom tienen a su disposición CCVeo .

tienen a su disposición . Los afiliados a Telecable cuentan con la aplicación T-Play .

cuentan con la aplicación . Quienes utilicen el servicio de Teki podrán sintonizarlo a través de Teki TV.

Es fundamental recordar que, para estas últimas opciones, es un requisito indispensable ser suscriptor activo de la cablera correspondiente.

Ante cualquier consulta sobre el funcionamiento, compatibilidad o las condiciones de acceso de cada aplicación, la recomendación directa es comunicarse con su proveedor de servicios para aclarar todas las dudas y disfrutar de cada partido en la fiesta del Mundial.