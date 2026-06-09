Estas son las estrellas que quieren conquistar el Mundial 2026

París, Francia. Las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los desequilibrantes Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, los goleadores en serie Kylian Mbappé y Harry Kane: las superestrellas del fútbol mundial se dan cita en Norteamérica 2026 con la ambición de guiar a sus selecciones hacia el título supremo.

Messi y Ronaldo: los viejos zorros

Con 38 y 41 años, respectivamente, Messi y Cristiano Ronaldo disputarán en Estados Unidos un sexto Mundial de récord.

Campeón del mundo en Catar 2022 tras una final de antología ante Francia, el argentino milita desde entonces en la MLS, donde brilla con el Inter Miami.

Lionel Messi estará en su último Mundial y busca la segunda copa consecutiva con Argentina. (JUAN MANUEL BAEZ/NurPhoto via AFP)

Campeón de la liga norteamericana la temporada pasada, el ocho veces Balón de Oro ya suma 12 goles en 13 partidos este año. La Pulga llega recuperándose de una molestia muscular a su último Mundial, donde soñará con conquistar un segundo título consecutivo con la Albiceleste.

Con 41 años, Cristiano Ronaldo busca ser figura con Portugal en la Copa del Mundo. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Eterno rival del ídolo argentino, Cristiano Ronaldo sigue persiguiendo un título mundial, un trofeo que Portugal nunca ha levantado. Campeón de la Eurocopa de 2016, CR7 no ha vuelto a alcanzar unas semifinales mundialistas desde su primera participación en Alemania 2006.

Relegado al banquillo en octavos y cuartos de final en Catar por Fernando Santos, Cristiano Ronaldo recuperó la condición de titular a las órdenes de Roberto Martínez y parece inamovible en la punta del ataque portugués, máxime tras marcar 28 goles con Al Nassr esta temporada.

Neymar, otra estrella mundial cercana al ocaso de su carrera, regresó in extremis a la selección brasileña tras ser convocado por primera vez desde octubre de 2023. Lastrado por numerosas lesiones, el extremo de 34 años fue recuperando minutos con Santos y desempeñó un papel clave.

Mbappé y Dembélé: las flechas francesas

Campeón en 2018 y subcampeón en 2022, Mbappé disputará su tercer Mundial y sueña con conquistar un segundo título con una selección francesa que llegará a la cita con un perfil ofensivo y renovadas aspiraciones.

Un Mundial exitoso podría ayudar al delantero de 27 años a pasar página tras dos temporadas prolíficas en goles, pero sin títulos mayores con el Real Madrid. El capitán de los Bleus también deberá abstraerse de las polémicas que marcaron el cierre de la temporada española.

Kylian Mbappé disputará su tercer Mundial y sueña con conquistar un segundo título con la selección francesa.

Para conducir a Francia hacia su tercer título mundial, Mbappé contará con Dembélé, el Balón de Oro 2025. Brillante desde hace dos temporadas con el PSG, el extremo de 29 años sufrió varias lesiones durante el curso, aunque respondió en escenarios decisivos.

Antes de incorporarse a la selección, Dembélé cerró la temporada 2025-2026 con la conquista de su segundo título de la Liga de Campeones, al imponerse al Arsenal en la final del 30 de mayo en Budapest.

Yamal y Kane: dinámicas opuestas

Autor de la temporada más prolífica de su carrera, con 58 goles con la camiseta del Bayern Munich, Harry Kane llega en la mejor forma de su carrera a su tercer Mundial como líder de Inglaterra, aún en busca de otro gran título.

Mientras Kane viajará a Estados Unidos con plena confianza en su estado físico, Lamine Yamal afronta una carrera contrarreloj. Víctima de una rotura muscular en el muslo izquierdo el 22 de abril, el prodigio español de 18 años apura su recuperación.

Lamine Yamal es la gran figura de la Selección de España que disputará el Mundial 2026. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Su entrenador, Hansi Flick, aseguró a comienzos de mayo que el segundo clasificado del último Balón de Oro, autor de 24 goles y 18 asistencias esta temporada, debería estar recuperado a tiempo para disputar el Mundial con España.

Al margen de Robert Lewandowski, Khvicha Kvaratskhelia o Gianluigi Donnarumma, cuyas selecciones no se clasificaron, la mayoría de los grandes nombres del fútbol estarán presentes en este Mundial ampliado a 48 equipos.

El goleador Erling Haaland disputará su primer Mundial con Noruega, clasificada para la fase final por primera vez desde 1998. Seis meses después de la Copa de África de Naciones, también estarán presentes Achraf Hakimi, Mohamed Salah y Sadio Mané.

También serán seguidos de cerca el eterno croata Luka Modric, el brasileño Vinícius Júnior, el surcoreano Son Heung-min y el portugués Vitinha, en un torneo que reunirá a varias generaciones y concentrará buena parte del talento internacional del fútbol.