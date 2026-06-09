Puro Deporte

Estas son las estrellas que quieren conquistar el Mundial 2026

Jóvenes, experimentados, desequilibrantes, goleadores, las leyendas que sueñan con el título

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Por AFP

París, Francia. Las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los desequilibrantes Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, los goleadores en serie Kylian Mbappé y Harry Kane: las superestrellas del fútbol mundial se dan cita en Norteamérica 2026 con la ambición de guiar a sus selecciones hacia el título supremo.








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Mundial 2026Cristiano RonaldoLionel Messi
AFP

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