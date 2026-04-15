No solo el Botafogo... River Plate también quiso ver a joya de San Carlos

Jorshuad Pilarte tiene 16 años, pero, a su corta edad, este volante ‘10’ de la Asociación Deportiva San Carlos —y capitán de la Selección de Costa Rica Sub-17 que disputará la Copa del Mundo de la categoría este año— ya genera interés y expectativa en clubes grandes de Sudamérica.

Pilarte fue observado durante una semana por Botafogo de Brasil, pero, mientras se encontraba en territorio brasileño, recibió una invitación que no esperaba: ir a entrenar del 13 al 21 de abril con las divisiones inferiores de River Plate.

La información fue confirmada por el presidente de San Carlos, Luis Carlos Chacón.

A las oficinas de los Toros del Norte llegó una carta firmada por Santiago David, gerente de fútbol formativo de River, en la que se solicita la presencia de Pilarte en el club millonario.

Pilarte es uno de los principales talentos del fútbol costarricense, al punto de que Fernando Batista lo convocó al microciclo de trabajo que tuvo la Selección Mayor a inicios de marzo.

El futbolista aún es menor de edad y, aunque no es imposible, tiene dos vías para dar el salto al fútbol internacional: esperar a cumplir la mayoría de edad o contar con la autorización de uno de sus padres para trasladarse al exterior.

De momento, River calificó la visita de Pilarte como una “evaluación”, por lo que su desempeño será clave para despertar un interés más formal por parte del club argentino.

River Plate es uno de los clubes más importantes de Sudamérica y referencia en el mundo entero: ha ganado cuatro veces la Copa Libertadores y ha sido campeón de Argentina en 38 ocasiones.