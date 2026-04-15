Fútbol

No solo el Botafogo... River Plate también quiso ver a joya de San Carlos

Joven de 16 años de San Carlos sigue en Sudamérica, pero ahora entrena con un histórico del fútbol mundial

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Por Esteban Valverde
Jorshuad Pilarte ya realizó sus primeras prácticas con River Plate.
Jorshuad Pilarte ya realizó sus primeras prácticas con River Plate. (Cortesía/Cortesía)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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