No fue gol sino autogol: vea el primer tanto agónico del Mundial 2026, al minuto 94

Pedro Miguel corre a celebrar el gol que le dio a Catar el empate ante Suiza en el debut de ambas selecciones este Mundial 2026.

El partido entre Catar y Suiza finalizó con un marcador de 1-1. Este sábado se presenció el primer gol agónico de la Copa del Mundo 2026, al cierre del partido disputado en San Francisco.

El conjunto catarí estuvo en desventaja durante la mayor parte del tiempo de juego. Por su parte, la escuadra helvética mostró un claro dominio con un total de 26 remates. Lo que nadie esperaba era la anotación de cabeza en contra del defensor suizo Miro Muheim en el minuto 90′+4, que le quitó la victoria a su selección.

Al principio parecía que el gol era del asiático Boualem Khoukhi, pero finalmente el doble cabezazo dentro del área se contabilizó como autogol.

¡Empate dramático sobre la hora! 🇶🇦🔥



Al minuto 94, Boualem Khoukhi encontró el gol de la igualdad para rescatar un punto de oro en el último suspiro del encuentro. ¡Final de locura con el 1-1 definitivo ante Suiza!#Fox26 pic.twitter.com/2NDuyhemPD — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 13, 2026

La escuadra suiza se puso al frente en la pizarra desde el minuto 17′. El delantero Breel Embolo convirtió el gol por medio de un lanzamiento de penal.

El conjunto europeo disputará la próxima jornada contra Bosnia y Herzegovina. Por su parte, la selección de Catar se enfrentará al anfitrión Canadá.