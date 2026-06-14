Fútbol

No fue gol sino autogol: vea el primer tanto agónico del Mundial 2026, al minuto 94

El debut de Catar y Suiza en el Mundial 2026 ofreció un emocionante cierre y el primer gol decisivo en tiempo de reposición

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Por Steven Torres
Pedro Miguel #2 de Qatar celebra el primer gol del equipo, durante el partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Qatar y Suiza en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco el 13 de junio de 2026 en Santa Clara, California.
Pedro Miguel corre a celebrar el gol que le dio a Catar el empate ante Suiza en el debut de ambas selecciones este Mundial 2026. (EMILEE CHINN/Getty Images via AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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