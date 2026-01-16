Ni Kenay Myrie puede creer el sueño que está cumpliendo

Kenay Myrie hizo una sesión de fotos con la camisa del Copenhague de Dinamarca.

Kenay Myrie ya dio su primera entrevista como jugador del Copenhague de Dinamarca. El futbolista aseguró a los medios del club que vive un sueño al llegar al fútbol de Europa.

Myrie con 19 años dejó el Saprissa para firmar por el club danés y al llegar a su nueva casa solo tuvo palabras de felicidad para definir la experiencia que está viviendo.

“Estoy increíblemente emocionado y no es ningún secreto que este es un gran paso y es fantástico estar aquí. Desde pequeño he soñado con ser futbolista en Europa, y tener la oportunidad de representar al FC Copenhague es muy importante”, dijo.

Myrie reveló que él es consciente que primero debe pasar por un proceso de adaptación, también recalcó que va con toda la mentalidad de tener paciencia para poder desarrollar lo que le pidan lo antes posible.

Pese a esta situación al futbolista le asignaron numeración del primer equipo y usará el número 18.

“Sé que tengo mucho trabajo por delante, porque ahora tendré que adaptarme a una cultura completamente diferente y, al mismo tiempo, a un nuevo estilo de juego. Pero solo he leído, oído y visto muchas cosas positivas sobre el club y el Copenhague, y he recibido buenas recomendaciones de Christian Bolaños”, explicó.

Myrie habló con Bolaños, quien fue compañero suyo en el Saprissa. Christian fue un histórico del plantel danés, donde estuvo de 2010 a 2014.

Kenay no escondió para cerrar su entrevista la ilusión con la que vive este paso en su carrera.

“Será emocionante y tengo muchas ganas de dar mis próximos pasos en el FC Copenhague. Estoy dispuesto a darlo todo, pero también tengo paciencia y sé que me llevará un tiempo acostumbrarme, pero tengo muchísimas ganas”, pronunció.

Kenay Myrie fue transferido al Copenhague de Dinamarca de parte del Saprissa por un monto cercano al millón de dólares. El lateral derecho era una de las fichas moradas para ser colocadas en el exterior.