Ni Azteca ni Banorte: ¿Por qué los estadios cambian de nombre durante el Mundial?

El Estadio Banorte (tradicionalmente Azteca) modificará su nombre a "Estadio Ciudad de México" para el Mundial 2026 y será sede de la gran inauguración.

La Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026 se disputará en prestigiosos estadios de Norteamérica que deberán modificar su nombre de manera temporal y solo para este torneo.

Tal es el caso del Coloso de Santa Úrsula (Estadio Azteca), que ya había vendido los derechos de su nombre a Banorte, pero durante el Mundial ni uno ni otro: pasará a llamarse oficialmente Estadio Cuidad de México.

Estas variantes responden a una de las normativas comerciales más estrictas que el máximo organismo del balompié aplica en sus certámenes: la política de “estadios limpios”. Dicha directriz estipula que ninguna sede puede exhibir marcas comerciales que difieran de los patrocinadores oficiales de la institución.

Incluso, durante los meses previos al torneo se retiraron rótulos de los inmuebles, logotipos de gran tamaño, anuncios visibles en las graderías y cualquier otra referencia publicitaria que pudiera figurar en las transmisiones televisivas o en las tomas aéreas.

Por tal motivo, la FIFA optó por sustituir los nombres de los estadios deportivos por designaciones neutrales, fundamentadas, por lo general, en la ciudad o región donde se localizan.

Por otra parte, una excepción notable a esta rigurosa directriz la constituye el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta. Tras 18 meses de complejas negociaciones, el recinto estadounidense obtuvo el aval de la FIFA para mantener su distintivo emblema en el techo, dado el riesgo de daños millonarios que implicaría cubrirlo, según informó The New York Times.

Esta es la lista de los estadios mundialistas y el nombre que oficial tendrán durante el torneo:

México

Estadio Banorte (Estadio Azteca) pasó a Estadio Cuidad de México.

Estadio BBVA pasó a Estadio Monterrey

Estadio Akron pasó a Estadio Guadalajara

Estados Unidos

Estadio AT&T pasó Estadio de Dallas

GEHA Field en Arrowhead pasó a Estadio de Kansas City

Estadio Gillette pasó a Estadio de Boston

Estadio Hard Rock pasó a Estadio de Miami

Estadio Levi’s pasó a Estadio del Área de la Bahía de San Francisco

Lincoln Financial Field pasó a Estadio de Filadelfia

Lumen Field pasó a Estadio de Seattle

Estadio Mercedes-Benz pasó a Estadio de Atlanta

Estadio MetLife pasó a Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

Estadio NRG pasó a Estadio de Houston

Estadio SoFi pasó a Estadio de Los Ángeles

Canadá