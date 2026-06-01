Fútbol

Ni Azteca ni Banorte: ¿Por qué los estadios cambian de nombre durante el Mundial?

Las sedes mundialistas cambiarán de nombre temporalmente debido a una estricta norma de la FIFA

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Por Steven Torres
El estadio Azteca (rebautizado como Ciudad de México para el torneo) será la sede de la inauguración del Mundial 2026.
El Estadio Banorte (tradicionalmente Azteca) modificará su nombre a "Estadio Ciudad de México" para el Mundial 2026 y será sede de la gran inauguración. (CARL DE SOUZA/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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