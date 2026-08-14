Fútbol

Newton Williams vs. Orlando Sinclair: Así se vive la dura competencia por ser el ‘9′ del Saprissa

Newton Williams y Orlando Sinclair luchan con fuerza por ser el romperredes del Saprissa

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Por Esteban Valverde
05/08/26 San José, Tibás Copa Centroamericana, Grupo C, Saprissa vs. Alianza de Panamá, juego por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, con posibilidad de la clasificación a los cuartos de final.
Newton Williams abrazó a Orlando Sinclair luego del gol en el que Sinclair marcó ante Alianza de Panamá. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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