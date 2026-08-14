Newton Williams vs. Orlando Sinclair: Así se vive la dura competencia por ser el ‘9′ del Saprissa

Newton Williams abrazó a Orlando Sinclair luego del gol en el que Sinclair marcó ante Alianza de Panamá.

Orlando Sinclair suma tres anotaciones en el arranque del segundo semestre de 2026 con el Saprissa. El delantero anotó contra Pérez Zeledón, ante Umecit y Alianza por la Copa Centroamericana. Además, vive un duelo fuerte por la titularidad con el delantero Newton Williams, panameño que tiene cinco dianas.

Sin embargo, contrario a lo que muchos piensan, Sinclair ve en el buen nivel de Newton una oportunidad para crecer como jugador, ya que considera que tienen estilos de juego similares, aunque se complementan de buena forma.

Sinclair recordó que, en varias ocasiones, como contra Pérez Zeledón y Alianza, los dos estuvieron en el campo y él, en ese caso, realiza un movimiento táctico para crear espacios desde la zona media.

“Somos similares en nuestro juego. Yo puedo jugar de 10 o extremo, podemos jugar juntos y asociarnos. Fuera de la cancha es una gran persona y nos buscamos en la cancha, nos alegramos por cualquiera que marque el gol y eso es clave”, describió.

Por ejemplo, ante Alianza, los dos hicieron una pared que permitió a Sinclair quedar de cara a gol.

Ahora que enfrenta la competencia con Newton, Sinclair recuerda temporadas pasadas cuando le tocó luchar por un puesto con jugadores como David Ramírez, Tomás Rodríguez y otro que todavía está en el plantel: Ariel Rodríguez.

“Me siento muy contento de que estemos jugando bien los dos. El principal beneficiado de esto es Saprissa, porque nos permite sumar de tres. Ya lo he dicho: aquí siempre hay grandes jugadores. Ya voy a cumplir seis años de estar jugando acá y, durante ese tiempo, he tenido grandes compañeros, así que competencia siempre se ha dado”, valoró.

Sinclair inició el torneo como el titular de la S y, aunque Medford ha rotado la participación por la Copa Centroamericana, al final el delantero está teniendo un protagonismo importante en cada oncena.

“Yo también he sabido aprovechar mis momentos. Ahora lo importante es que Saprissa gane, pero en este torneo estoy teniendo más minutos, estoy ayudando al equipo y eso es importante para mí”, finalizó.

Sobre el duelo contra Cartaginés, este sábado a las 8 p. m. en el Ricardo Saprissa, Sinclair añadió que es una buena oportunidad para que la S consiga una victoria contra un rival directo y marque diferencia por el primer lugar.

“El arranque ha sido muy bueno, todos los jugadores estamos listos. Nosotros damos mérito a lo que hemos hecho hasta hoy”, finalizó.