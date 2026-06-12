Fútbol

Narrador de Globo debuta en el Mundial tras superar cáncer de tiroides con metástasis: ‘Tenía pánico por perder la voz’

Jorge Iggor, la voz principal de ‘geTV’ de Globo, relató de forma conmovedora su enfermedad y da mensaje inspirador al cumplir un sueño

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Por O Globo / Brasil / GDA y Fanny Tayver Marín
Jorge Iggor hace cinco años estaba en sala de operaciones y tenía por su voz, que es su herramienta de trabajo.
Jorge Iggor hace cinco años estaba en sala de operaciones y tenía por su voz, que es su herramienta de trabajo. (Instagram Jorge Iggor/Instagram Jorge Iggor)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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