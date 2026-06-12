Narrador de Globo debuta en el Mundial tras superar cáncer de tiroides con metástasis: ‘Tenía pánico por perder la voz’

Jorge Iggor hace cinco años estaba en sala de operaciones y tenía por su voz, que es su herramienta de trabajo.

A sus 40 años, el reconocido relator de Globo, Jorge Iggor, no solo está celebrando el hito profesional de cubrir en el Mundial 2026 su primera cita planetaria, sino una victoria de vida que conmueve y que inspira.

Con una vulnerabilidad que traspasó las pantallas, el comunicador reveló que este momento coincide con un aniversario que le cambió la vida para siempre.

Exactamente hace cinco años, entró a un quirófano con el temor de perder la voz, esa que escuchan millones de fanáticos cuando lo escuchan al aire.

Su confesión se dio en una publicación que escribió en sus redes sociales. Ahí, Jorge Iggor recordó el inicio de su batalla contra el cáncer, con palabras que calan hondo.

“Hace cinco años, el 10 de junio de 2021, entré en un quirófano para vivir el momento más tenso de mi vida hasta ahora. Fueron ocho horas en el centro quirúrgico del Hospital Alemán Oswaldo Cruz en São Paulo para extirpar un cáncer de tiroides que ya había hecho metástasis en la región cervical.

”Sí, metástasis. Esa palabra que asusta, que pesa mucho, que aterroriza quizás incluso más que la propia enfermedad. Pero eso no fue lo único que me asustó”, apuntó el ahora mundialista.

Recordó que el miedo no era solo un asunto médico, porque para un narrador, el silencio es el peor de los diagnósticos, un temor que el brasileño describió con total honestidad.

“Sentí un pánico enorme. No era exactamente miedo a perder la vida, ya que el pronóstico era muy positivo. Era miedo a perder algo muy preciado que Dios me dio: la voz para narrar fútbol. El poder de gritar: ‘¡Gol!’. El instrumento de mi trabajo. El sustento que mantiene a mi familia. El sueño de aquel niño que un día quería tener la oportunidad de narrar un Mundial”, manifestó Jorge Iggor, conectando su mayor temor con el gran sueño que hoy está cumpliendo.

La emotividad de su mensaje radica en el simbolismo del tiempo. Ya pasaron cinco años y la enfermedad no está activa.

Durante este periodo, el comentarista de geTV, la señal digital gratuita de Globo, confesó haber vivido en una montaña rusa emocional donde, a pesar de los buenos pronósticos, la mente juega malas pasadas.

“Hay exámenes, consultas, altibajos, esperas angustiosas por los resultados y un fantasma que insiste en atormentar la mente. Es una batalla constante contra los pensamientos negativos que aparecen sin ser invitados y nos pintan los peores escenarios”, afirmó.

Sin embargo, el destino le tenía preparado el mejor de los giros justo cuando el contador llegó a cero y el balón comenzó a rodar en el Estadio Azteca, en el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Con un optimismo contagioso que ya se volvió viral, el periodista gritó su victoria más importante ante sus seguidores.

“Bueno, ya han pasado cinco años. La enfermedad no ha reaparecido. Los exámenes no han dado resultado positivo. Mi cuerpo está cada vez más sano. Mi mente se fortalece cada vez más. La vida se vuelve más bella, más ligera y llena de logros. Y mi carrera está alcanzando su punto álgido hasta ahora. La celebración de estos cinco años coincide con mi primer Mundial”, celebró.

Jorge Iggor trabaja en Grupo Globo, en Brasil. (Instagram Jorge Iggor/Instagram Jorge Iggor)

Para él, la sincronía entre el alta médica definitiva y el pitazo inicial de la Copa del Mundo no es una simple casualidad, sino un plan divino en el que siempre confió.

“Para mí, tiene la firma de Dios. Él lo hace todo encajar a la perfección. Diseña guiones que parecen de película. Me sostiene en los días difíciles, me fortalece durante los periodos de espera, me sorprende con nuevos comienzos y siempre me da mucho más de lo que podría imaginar”, destacó Jorge Iggor.

Su relato inspira, recordando que detrás de los micrófonos y los grandes estadios, el triunfo más valioso es el de la vida misma.