Naomy Valle sorprende a sus fans con impresionantes fotos en la playa

La boxeadora costarricense Naomy Valle sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una impresionante sesión fotográfica que subió a su red social Facebook.

La pugilista aprovechó un viaje que hizo a la playa para sacarse las fotografías. Sus seguidores no dudaron en saludarla en los comentarios y también le dejaron mensajes para que continuara su carrera deportiva.

Valle colocó un mensaje con las fotos: “Estoy disfrutando la mujer en la que me estoy convirtiendo. Más segura, más libre, más yo”.

Esta fue la publicación de Naomy Valle. (Facebook/Facebook)

Por su parte, la gente alabó su actitud:

“Definitivamente estás volando. Muchas bendiciones”, le puso Yohandra Sánchez.

“Una campeona, ejemplo para la juventud”, le comentó Alexandra Solís.

Valle se realizó a inicios de abril una cirugía de aumento de senos, algo que quería luego de que su hermana, Yokasta, pasara por esa experiencia en 2024.

Naomy Valle hizo una sesión fotográfica en la playa. (Facebook de Naomy Valle/Facebook de Naomy Valle)