Fútbol

Naomy Valle sorprende a sus fans con impresionantes fotos en la playa

Naomy Valle provocó muchos comentarios en redes sociales por una sesión fotográfica que hizo en la playa

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Por Esteban Valverde

La boxeadora costarricense Naomy Valle sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una impresionante sesión fotográfica que subió a su red social Facebook.








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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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