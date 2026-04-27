‘Nadie se salva’: Las primeras palabras en el camerino de Alajuelense tras el sonado fracaso

Abner Hudson marcó uno de los goles de Liberia ante Alajuelense, en la acción dejó sin reacción a Washington Ortega.

Aarón Salazar, defensor de Alajuelense, no escondió su desazón tras quedar eliminado con los erizos de la fase final del torneo Clausura 2026.

El futbolista explicó que lo sucedido es, para él, una de las situaciones más complejas que ha vivido como jugador.

“Es un fracaso para nosotros, es difícil asimilar este momento. Me duele mucho quedar fuera; nunca había quedado fuera de unas semifinales. A mí me duele, porque me gusta competir, me gusta estar ahí siempre”, afirmó.

La Liga perdió 2-1 contra Liberia y quedó con 26 puntos, mientras que el último clasificado, Cartaginés —equipo que ocupó el cuarto puesto— finalizó con 32 unidades.

“Nos faltó regularidad y ser constantes en el torneo”, manifestó.

“No fuimos constantes; tuvimos seguidillas de partidos ganados, pero pocas. No logramos ser sólidos en casa, dejamos ir muchos puntos. Nos faltó ambición, querer más que el rival”, agregó.

Salazar cerró con un mensaje de autocrítica para él y sus compañeros:

“Absolutamente todos deben ir a evaluación, nadie se salva. Esto es así: si nos va bien, celebramos todos; si no, nadie se salva”, finalizó.