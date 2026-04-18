Municipalidad de Cartago busca transformar histórica Plaza Iglesias en un parque; equipos de fútbol se oponen

Estos jóvenes, de la filial de la AD San Carlos en Cartago, se entrenaban en la Plaza Iglesias el pasado miércoles 15 de abril por la noche. Foto: Rafael Pacheco Granados

Un proyecto de la Municipalidad de Cartago pretende intervenir la histórica Plaza Iglesias, situada frente al Colegio San Luis Gonzaga, en el centro del cantón, para convertirla en un parque.

Este recinto deportivo cuenta con 129 años de historia en el corazón de la ciudad brumosa y fungió como sede del Club Sport Cartaginés durante casi cuatro décadas (hasta 1947), siendo el escenario donde el conjunto blanquiazul conquistó su primer título nacional.

La iniciativa, denominada “Transformación a Parque Urbano y Recreativo de Plaza Iglesias”, se encuentra actualmente en la etapa de estudios de prefactibilidad y desde ahora enfrenta la oposición de grupos deportivos que utilizan el lugar para partidos y entrenamientos.

Según explicó a La Nación el alcalde de Cartago, Mario Redondo, la intención es modernizar el espacio, sin descuidar su valor simbólico.

“El objetivo es desarrollar frente al colegio un parque que destaque la historia de Cartago; un recorrido de los próceres que nos permita resaltar dos aspectos: por una parte, el aporte de la ciudad a la trayectoria del país y, por otra, el ámbito deportivo. Rendiremos homenaje, en ese mismo lugar, a las personas e instituciones que han desempeñado un papel fundamental en el deporte”, indicó el jerarca municipal.

Este mural, en un costado de la Plaza Iglesias, destaca la antigüedad del lugar y del club Once Tigres. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ante la pregunta sobre lo paradójico que resulta eliminar la plaza como tal después de 129 años, para crear un nuevo espacio de conmemoración histórica, el alcalde explicó lo siguiente:

“Lo que pasa es que la plaza no está jugando un rol que afecte al deporte, en el sentido de que la plaza sería sustituida; consideramos que en esta zona necesitamos un espacio que pueda ser disfrutado por un sector más amplio de la sociedad. En este momento está siendo aprovechada por un sector mucho más reducido, entonces queremos ampliarlo para que pueda ser utilizado por un sector muchísimo más amplio”, afirmó el jerarca municipal.

Sin embargo, esta versión es desestimada por Marcos Calderón, entrenador de la filial de San Carlos en la provincia brumosa, y es uno de los equipos que emplea la Plaza Iglesias de forma habitual para sus entrenamientos y compromisos deportivos, los lunes, miércoles y fines de semana.

“Además de nosotros, la cancha la utilizan el equipo Once Tigres, el Colegio San Luis Gonzaga para sus actividades deportivas y otros equipos de la zona. Esa cancha pasa ocupada día y noche”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Mario Redondo también destacó que el proyecto pretende consolidar a Cartago como destino turístico y patrimonial, al mejorar la visibilidad del Colegio San Luis Gonzaga, edificio de gran valor histórico que también albergó la Corte Centroamericana de Justicia.

El estudio de prefactibilidad determinó que el emplazamiento actual presenta un “uso poco diversificado y una escasa apropiación por parte de la ciudadanía”. Ante este diagnóstico, la propuesta pretende transformar el recinto en un parque urbano que incremente las zonas verdes, optimice la infraestructura y brinde una oferta variada de actividades recreativas, culturales y atléticas.

Asimismo, dada la alta densidad vehicular y peatonal del sector, el plan contempla mejoras sustanciales en accesibilidad, renovación de aceras e integración eficiente del transporte público.

Esta imagen muestra como sería el nuevo Parque Urbano y Recreativo de Plaza Iglesias, en lugar de la cancha actual. (Prensa Municipalidad de Cartago/Prensa Municipalidad de Cartago)

Mario Redondo también anunció la creación de un nuevo espacio deportivo en las inmediaciones del residencial El Molino. Esta infraestructura contará con una cancha de fútbol y pista de atletismo, diseñada para solventar la carencia de espacios propios para los corredores locales, quienes actualmente enfrentan dificultades de acceso al depender de los horarios y permisos en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Incertidumbre y oposición

El entrenador Mario Calderón, del equipo filial de la Asociación Deportiva San Carlos en Cartago, manifestó su preocupación por el proyecto: “No hemos tenido ningún acercamiento por parte del gobierno local, que nos puedan dar una luz sobre el tema. Ni siquiera se nos ha tomado en consideración para conocer nuestra postura, a pesar de que contamos con 250 jóvenes que utilizan esta cancha durante prácticamente toda la semana”.

En primer plano, unos jóvenes entrenando en la Plaza Iglesias y al fondo el Colegio San Luis Gonzaga. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El nombre del recinto rinde tributo al expresidente de la República, Rafael Iglesias (1894-1902). Además de ser el hogar del Club Sport Cartaginés, el sitio albergó posteriormente al Once Tigres, escuadra que compitió en la Primera División del fútbol nacional en 1923.

Por su parte, el ingeniero Ronald Meza Picado, presidente del centenario club Once Tigres, destacó la relevancia de la plaza en los anales del balompié costarricense: “No es una simple cancha, aquí el Club Sport Cartagines logró su primer título nacional de fútbol, fue escenario del primer título de campeon que confirio la naciente Federación Costarricense de Fútbol en 1921 y testigo del primer gol olímpico registrado en nuestro país, anotado por el delantero brumoso José ‘Pipeto’ Croceri, además primer jugador extranjero que jugó en nuestro país, de origen italiano”, detalló.

“Daremos toda la lucha legal posible contra ese proyecto, y así se lo dijimos al alcalde Mario Redondo, quien nos contestó que el parque va porque va”, lamentó el presidente del Once Tigres.

Colaboró Fernando Gutiérrez