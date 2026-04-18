Fútbol

Municipalidad de Cartago busca transformar histórica Plaza Iglesias en un parque; equipos de fútbol se oponen

La propuesta de convertir la centenaria Parque Iglesias de Cartago en un parque genera incertidumbre en escuelas de fútbol que operan en el lugar

EscucharEscuchar
Por Steven Torres
Plaza Iglesias, en Cartago centro
Estos jóvenes, de la filial de la AD San Carlos en Cartago, se entrenaban en la Plaza Iglesias el pasado miércoles 15 de abril por la noche. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartagoMunicipalidad de CartagoMario RedondoCartaginésPlaza IglesiasLa NaciónSan Luis Gonzaga
Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.