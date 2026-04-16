Cartago inaugura nueva ruta de acceso con ciclovía en Zona Franca La Lima

Proyecto vial en La Lima incluye ciclovía, drenajes y conexión clave con la ruta nacional 2 para fortalecer la industria.

La Municipalidad de Cartago inauguró una obra vial estratégica en las inmediaciones de la Zona Franca La Lima, con una inversión superior a $1,9 millones. Según la alcaldía este proyecto mejorará el acceso a zonas industriales clave y fortalecerá la conectividad del cantón.

La intervención se desarrolló en la ruta de acceso hacia Zona Franca Zeta y Zona Franca La Lima. La obra también funciona como enlace entre industrias del sector.

El proyecto abarca una longitud de 1,83 kilómetros en la vía principal y 0,449 kilómetros en una ruta cantonal alterna. Además, incorpora una ciclovía y acera con una extensión aproximada de 2,4 kilómetros.

La iniciativa incluye el mejoramiento de la superficie de ruedo y la optimización del sistema de drenaje. El financiamiento proviene del Programa Red Vial Cantonal (PRVC-II), con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La ejecución estuvo a cargo del Área Técnica de Gestión Vial municipal.

Según informó el alcalde Mario Redondo Poveda, los trabajos contemplaron una intervención integral de la estructura vial. Se colocaron capas de subbase y base. También se utilizó geotextil de protección y mezcla asfáltica como capa de rodadura.

El proyecto también incluyó la canalización de aguas y drenajes, con el objetivo de mejorar la durabilidad de la vía. Se añadieron elementos para usuarios como ciclistas y peatones, lo que refuerza la movilidad segura.

De acuerdo con la municipalidad, la obra promueve la intermodalidad en una zona clave para la reactivación económica del cantón. Esta infraestructura permite integrar el tránsito vehicular con el flujo de ciclistas y peatones.