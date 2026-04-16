El País

Cartago inaugura nueva ruta de acceso con ciclovía en Zona Franca La Lima

Nueva infraestructura mejora acceso a zonas francas en Cartago e integra movilidad vehicular, peatonal y ciclista

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Por Damián Arroyo C.
Proyecto vial en La Lima incluye ciclovía, drenajes y conexión clave con la ruta nacional 2 para fortalecer la industria.
Proyecto vial en La Lima incluye ciclovía, drenajes y conexión clave con la ruta nacional 2 para fortalecer la industria. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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