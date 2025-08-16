Municipal Turrialba se le va encima a periodista que es esposa de jugador; comunicadora se sacude de señalamientos

El Municipal Turrialba de momento no le puede hacer frente a la temporada 2025 - 2026.

El Municipal Turrialba continúa envuelto en una nebulosa llena de polémica. Los azucareros afrontaron una denuncia por tentativa de amaño en la que salió librada la institución, pero no su presidente, Rolando Pereira, ni los mexicanos que estuvieron trabajando en el club: Ernesto de La Torre y Enrique Valencia.

LEA MÁS: Futuro incierto: Guanacasteca, Santos, Limón Black Star y Turrialba podrían ir a dar a cuarta división

Tanto Pereira como los dos aztecas recibieron una sanción de cinco años fuera del fútbol, mientras que el club recibió una advertencia. De cualquier forma, el Comité de Licencias los envió al fútbol aficionado por incumplimiento de los requisitos para la Liga de Ascenso.

Todo este proceso nació cuando el exarquero del club, Bryan Cordero, denunció por medio de la alerta Red Button la presunta tentativa de amaño y esto provocó que la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica hiciera su investigación.

Ahora los turrialbeños hicieron un comunicado de prensa en el que se le fueron con todo a la esposa de Cordero, la periodista Sofía Brenes, a quien vinculan con una página informativa llamada 360 Deportivo, la cual consideran se ha dedicado a “perseguir la institución, sino que en un evidente afán por destruir, incluso ha llegado a lanzar acusaciones falsas en instituciones deportivas en el extranjero, con el fin de afectar a nuestros exjugadores”.

Por su parte, Sofía Brenes, por medio de 360 Deportivo aclaró:

“En vez de rendir cuentas a la afición, la Junta Directiva intenta desviar la discusión hacia la vida personal de quienes informamos (...). Ningún dirigente ha dado la cara al día de hoy y cuando han hablado es para embarrarse solos. Ni el presidente sancionado, Rolando Pereira, ni ninguno de los que integraron o integran la Junta Directiva han tenido la valentía de sentarse frente a la prensa y explicar qué hicieron con el club. Se esconden detrás de comunicados que buscan desviar la atención”, dijo.

LEA MÁS: Exportero de Turrialba solicita una medida en México tras acusaciones de entrenador suspendido por intento de amaño

Brenes fue mucho más allá y habló que su familia sufrió durante el proceso.

“Se vivieron ataques contra mis hijos menores de edad desde situaciones que solo el presidente en su momento conocía derivadas de conversaciones privadas jugador - presidente”, finalizó.