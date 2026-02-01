Mundialista de Brasil 2014 alza la voz con contundente mensaje por las elecciones 2026

Cristian Gamboa vive en Alemania, donde jugó con el Bochum, su último club.

Cristian Gamboa, mundialista con la Selección de Costa Rica en Brasil 2014, hizo un llamado urgente a los costarricenses para que acudan a las urnas. Para el exlateral derecho, es una obligación “salir a votar”.

Gamboa, en un video divulgado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se mostró enfático desde La Haya (Países Bajos), donde ejerce su derecho al voto debido a que reside en Alemania.

Costa Rica vive este domingo 1.° de febrero una nueva jornada electoral, en la que se elige presidente, vicepresidentes y diputados.

Cristian Gamboa, futbolista y seleccionado nacional acudió a votar en el consulado de La Haya, Países Bajos. pic.twitter.com/yaidoaF0V4 — TSE Costa Rica (@TSECostaRica) February 1, 2026

“Estamos desde La Haya, en la embajada de Costa Rica. Incitar al pueblo a votar, a ejercer su derecho, es muy importante. Salgan todos a votar”, expresó Gamboa.

El lateral se suma así a otros deportistas que ya ejercieron su voto y que han hecho un llamado público a la ciudadanía para participar en el proceso electoral. Entre ellos figuran futbolistas como Allen Guevara y la boxeadora Yokasta Valle.