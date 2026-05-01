Mínor Díaz saca pecho por el éxito del Liberia de José Saturnino Cardozo

Mínor Díaz cuenta con la marca de que ascendió al cuadro de Liberia y también a la Asociación Deportiva Guanacasteca.

Mínor Díaz, entrenador que ascendió al Municipal Liberia en 2023, hoy observa con una sonrisa de oreja a oreja el presente del equipo que dirige José Saturnino Cardozo.

El cuadro guanacasteco suma dos torneos consecutivos con presencia en semifinales, y en su plantel hay jugadores a los que Díaz les dio la oportunidad de debutar, como Sebastián Padilla y Jared Ríos. Ambos son jóvenes (21 y 20 años, respectivamente) y hoy resultan piezas clave en el esquema de Cardozo.

“Dicen que uno no es profeta en su tierra, pero yo sí lo soy. Me siento muy orgulloso de haber ascendido a Liberia y a la ADG. En Liberia jugué y fui campeón goleador. Me tocó sentar las bases de este proyecto actual; yo trabajé con todos esos jóvenes. A Padilla lo hice debutar contra Herediano. Recuerdo que fui a verlo al alto rendimiento, porque no iba a seguir por un problema de rodilla, y le pedí a la directiva que lo respaldara”, manifestó.

Padilla es una de las sorpresas del club liberiano, al punto que la dirigencia confirmó que genera interés de clubes de la primera división de México y de la máxima categoría del fútbol de Colombia.

Díaz también recordó el debut de Ríos, al que hizo jugar contra Alajuelense en el último torneo que dirigió.

“Nos tocó sentar las bases. Los reflectores se los llevan otros, pero el trabajo inicial lo hice yo. Fueron cuatro años que hoy están dando frutos. Cardozo le dio continuidad al proceso y ahora se ven los resultados”, expresó.

Mínor Díaz actualmente se encuentra sin equipo; sin embargo, en el último semestre asumió en la recta final al Malacateco de Guatemala y logró salvarlo del descenso.