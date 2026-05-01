Fútbol

Mínor Díaz saca pecho por el éxito del Liberia de José Saturnino Cardozo

Mínor Díaz recordó cuando él impulso a las dos joyas del Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo

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Por Esteban Valverde
Minor Díaz seguirá a cargo del Municipal Liberia por tres años más. Foto: Prensa Liberia.
Mínor Díaz cuenta con la marca de que ascendió al cuadro de Liberia y también a la Asociación Deportiva Guanacasteca.







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Mínor DíazMunicipal Liberia
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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