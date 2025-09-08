Minor Díaz queda con sinsabor por un detalle de Sporting y pide que frenen la salida de un jugador del club

Minor Díaz, entrenador de Sporting FC, esta vez no se enojó; más bien, destacó el trabajo de su planilla. Sin embargo, sí reveló que el golazo de táctica fija que les costó el resultado contra Liberia era una jugada que él tenía más que estudiada. Al final su club perdió 2 a 1.

Minor explicó que analizaron una y otra vez por video esa jugada, pero al final no tuvieron cuidado y les anotaron.

—¿Dónde marca diferencia Sporting?

—Detalles que al final marcan diferencia. Esto es lo que el fútbol demanda. Por esto tenemos análisis de video, pero igual nos pasó. El gol de tiro libre fue uno de los que duele perder. Hicimos un gran juego, pero ese detalle que tuvimos en contra nos marca la diferencia.

—¿Contento con Luis Díaz?

—Yo quiero recuperar a Luis Díaz. Tengo pendiente una conversación con él. Sé que tiene más capacidad, sé que puede estar más preparado. Él marca demasiada diferencia, pero en este momento quiero recuperar a Luis Díaz.

—¿Su idea ya la ve en el campo?

—Esperamos que poco a poco se vaya viendo. Quiero recuperar gente importante como Carlos Pineda, Ariel Arauz... Tenemos que no ver el problema, sino la solución. Poco a poco vamos a ir, en el día a día, tratando de entender. Nosotros queremos sacar los partidos importantes.

—¿Extrañó a Ariel Arauz? (Está con la Selección de Nicaragua)

—El plan de juego es diferente. Yoserth Hernández hizo un gran esfuerzo, Armando Cole lo hizo bien, Youstin Salas lo intentó. Cuando tengamos todo el material humano, creo que Sporting jugará muy bien. Tenemos otros futbolistas como Ariel Arauz y Carlos Pineda fuera, pero poco a poco vamos a trabajarlos.

—¿Se va a ir Youstin Salas a Australia?

—Se frenó la ida porque no teníamos volantes. No estamos claros si se va a ir. Yo esperaría que no, pero vamos a aguantar las 48 horas que vienen a ver. Por mí, él debe quedarse, ya que lo necesitamos.