Fútbol

Minor Álvarez queda fuera de convocatoria de Xelajú y su futuro genera dudas

Minor Álvarez no fue convocado por Xelajú para la Copa Centroamericana y su futuro se llena de incertidumbre

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Por Esteban Valverde

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Saprissa presenta sus nuevos jugadores
Minor Álvarez salió del Saprissa para este semestre con rumbo al Xelajú de Guatemala. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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