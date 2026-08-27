Minor Álvarez queda fuera de convocatoria de Xelajú y su futuro genera dudas

Minor Álvarez salió del Saprissa para este semestre con rumbo al Xelajú de Guatemala.

La prensa de Guatemala dio a conocer en las últimas horas que el arquero costarricense Minor Álvarez quedó fuera de convocatoria para el vital juego que tendrá Xelajú contra Luis Ángel Firpo, por la Copa Centroamericana, este miércoles a las 8:30 p. m.

La decisión fue confirmada por el entrenador del club, Roberto Hernández, quien aseguró que él es el responsable de la determinación.

“Lo de Minor es solo una decisión técnica. Así como cambiamos a un jugador en la formación, también lo cambiamos de la convocatoria. Hoy decidimos que lo mejor para el grupo era eso porque mi intención siempre es el grupo por encima de cualquier jugador”, aseguró.

Sin embargo, medios como ESPN Guatemala y Claro Sports destacaron que existe una incógnita sobre el futuro del futbolista tico, quien es ficha de Saprissa, pero se encuentra cedido en la institución chapina.

“Si bien no hubo trascendidos oficiales que expliquen los motivos de la repentina salida de Minor Álvarez del plantel, los primeros rumores marcan que se debió a un supuesto conflicto entre él y el cuerpo técnico encabezado por Roberto Hernández. El caso fue que el experimentado portero de 36 años, que venía siendo titular, dejará de serlo al menos en el partido contra Firpo”, se lee en una nota de Claro.

Por su parte, ESPN destacó las palabras del estratega ante la posible incomodidad del guardameta.

“Simple y sencillamente es tratar de mejorar las condiciones y las características que tenemos para poder estar mejor el día del juego”, agregó Roberto Hernández.

La Nación le consultó a Minor Álvarez, por mensaje, cómo estaba su situación; sin embargo, al cierre de edición de esta nota, el portero no había respondido.

Minor Álvarez salió de Saprissa para este torneo, cedido por un año al cuadro chapín. Además, llegó como uno de los refuerzos para afrontar la Copa Centroamericana.

Este diario pudo conocer que en el Monstruo la intención es hacer valer la cesión de Álvarez portodo el período.