Miguel ‘Piojo’ Herrera fascinado con Costa Rica, el chifrijo y los cocodrilos

Miguel “Piojo” Herrera se declara enamorado de Costa Rica. Más allá de su rol como seleccionador nacional, no oculta su fascinación por esta tierra. El entrenador mexicano confesó que el país lo ha cautivado y que disfruta cada aspecto de su estadía.

Desde la gastronomía hasta la naturaleza, Herrera ha encontrado en Costa Rica un lugar especial. De hecho, no dudó en declarar su amor por uno de los platillos más emblemáticos del país: el chifrijo.

“No es que los demás platos no me gusten, pero de ese ya me he comido varios... algunos”, dijo entre risas. El Piojo también expresó su deseo de recorrer cada rincón del país.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera se molestó cuando la afición se le fue encima a jugador de la Selección de Costa Rica

”Espero que el fútbol me lleve a conocer todos los lugares de Costa Rica. Tengo que ir a Puntarenas, Liberia, Guanacaste. Este país es mágico, está lleno de cosas interesantes. Espero irme dentro de muchos años conociendo un país extraordinario”, comentó.

Encantado con la naturaleza y el paisaje tico

Uno de los aspectos que más ha impresionado a Miguel Herrera es la exuberante vegetación del país.

“Lo que más me ha gustado es todo lo verde. No he visto mucha fauna todavía, pero debe ser extraordinaria. Ya fui al Pacífico, ahora quiero conocer el Caribe, quiero descubrir todo lo mágico. Pasé por un lugar donde hay más cocodrilos que gente y eso me dejó impresionado”, relató.

El tráfico en San José también le ha recordado a su natal México, aunque ha encontrado formas de evitarlo.

“Aquí en San José las presas son pesadas, pero hay que buscar no caer en las horas pico para evitarlas”, mencionó con humor.

LEA MÁS: Miguel Herrera alerta a Joel Campbell de cara al Mundial 2026

Herrera tiene una visita pendiente a Limón, una provincia que reconoce como una cuna del talento deportivo costarricense.

“Está en planes. Desafortunadamente, no hay un equipo de Primera División ahí, pero sé que hay muchos jugadores limonenses. Me han hablado maravillas del lugar, sobre todo de Puerto Viejo. Hay que conocerlo, sin duda debo ir”, concluyó.