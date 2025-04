Miguel ‘Piojo’ Herrera se molestó cuando la afición se le fue encima a jugador de la Selección de Costa Rica

Un jugador de la Selección de Costa Rica fue silbado durante el duelo contra Belice, a pesar de la contundente victoria de la Tricolor por 6-1. La afición no le perdonó a Alexis Gamboa, defensor central, una distracción que derivó en el único gol en contra del equipo.

La acción ocurrió cuando Francisco Calvo le envió un pase al defensor manudo, pero Gamboa no estaba atento al balón. El pase fue interceptado por un rival, quien aprovechó la desconcentración para rematar y vencer a Patrick Sequeira.

Tras la jugada, la afición expresó su malestar con Gamboa mediante silbidos, dejando en evidencia su descontento.

Alexis Gamboa fue titular en el partido de vuelta contra Belice, el zaguero tuvo un desempeño seguro, pero en una jugada no estuvo atento a un pase y esto provocó el gol rival. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El técnico Miguel Piojo Herrera no ocultó su molestia con la reacción del público y salió en defensa del zaguero.

“Tuvo una equivocación, pero no fue un error grave. La verdad, estaba medio sentido con la gente por lo que pasó con Gamboa, porque lo he estado siguiendo y, por ejemplo, contra Pumas (con Alajuelense) fue el mejor jugador de la cancha”, expresó Herrera.

LEA MÁS: Un puesto del once de la Selección de Costa Rica ya tiene nombre y apellidos

El estratega mexicano aclaró que esta situación no influirá en futuras convocatorias y destacó que Gamboa, en términos generales, hizo un buen partido. Además, reafirmó su confianza en él y en Fernán Faerron como opciones para la zaga central.

“Fue parte de la jugada del gol en contra, sí, pero hablé con él y le expliqué que un defensa nunca puede perder de vista la pelota, menos cuando está detrás de sí. Hubo tres jugadores involucrados en el descuido, y al final terminamos regalando la pelota al rival”, analizó el Piojo.

Herrera también señaló que, en partidos con marcador abultado, existe el riesgo de relajación mental, lo que pudo haber afectado a su equipo en ese momento.

LEA MÁS: Un jugador impensado dejó como ‘loco’ a Miguel ‘Piojo’ Herrera

“Cuando vas ganando 5-0 y 10-0 en el global, es normal cierta desconcentración. Pero Gamboa no cometió un error grave, no es que le dio la pelota al pie a un rival. Para mí, cumplió con su trabajo, por eso decidí verlo y me dejó una buena impresión. Respeto la opinión de la gente, pero no estuve de acuerdo con esa reacción”, concluyó.

Alexis Gamboa, defensor de Alajuelense, ha ganado protagonismo en el proceso de Miguel Herrera, formando pareja en la zaga con Francisco Calvo.